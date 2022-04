Star Wars: Spiel von Uncharted-Kreativchefin Amy Hennig angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Lucasfilm Games und Skydance New Media haben ein Action-Adventure im Star Wars-Universum angekündigt. Das Entwicklerstudio wurde von Amy Hennig und Julian Beak (unter anderem Senior Producer bei Battlefield - Hardline) gegründet.

Hennig machte sich vor allem einen Namen mit den Spielereihen Legacy of Kain und Uncharted. So leitete sie bei den Soul Reaver-Titeln und Legacy of Kain - Defiance die Entwicklung und war für die Story verantwortlich. Bei den ersten drei Ablegern von Uncharted schrieb sie ebenfalls die Geschichte und übte die Rolle als Creative Director aus.

Zum neu angekündigten Spiel ist fast nichts bekannt gegeben worden: Es wird eine eigenständige Geschichte in der Welt von Star Wars erzählt und der Titel wird ein cineastisches Action-Adventure. Auch einen Namen gibt es noch nicht. Die Grafik passend zur Ankündigung zeigt nur das Star-Wars-Logo sowie die Schriftzüge von Lucasfilm Games und Skydance; der Dateiname der Grafik verrät jedoch den Arbeitstitel Project Walton.

Es ist nicht das erste Projekt mit Star-Wars-Lizenz von Hennig. Sie arbeitete mit Entwickler Visceral Games an einem story-basierten Adventure nach Uncharted-Machart mit Codenamen Ragtag, bis EA im Jahr 2017 das Projekt absägte und das Studio auflöste.