Gloomhaven: Ab Mai gehen die Kultisten um im DLC Jaws of the Lion

PC MacOS

Wie Asmodee Digital bekannt gab, erscheint die Erweiterung Jaws of the Lion für die digitale Umsetzung des Brettspiels Gloomhaven (in der Viertelstunde / im Spiele-Check) am 17. Mai 2022. Der DLC wird 25 neue Szenarien bieten, die gestartet werden können, sobald eure Heldengruppe das zweite Szenario abgeschlossen hat. Dazu können die Inhalte, darunter neue Helden, Items und Feinde, in existierende Kampagnen integriert werden, ihr müsst also für die neuen Inhalte nicht von vorn beginnen.

In Jaws of the Lion erkundet ihr den Untergrund von Gloomhaven und stellt euch den finsteren Machenschaften von Kultisten entgegen. Beim DLC handelt es sich um eine Adaption der Standalone-Erweiterung des Brettspiels, die hierzulande den Namen Die Pranken des Löwen trägt. Wie sich Jörgs Heldengruppe darin im Solo-Spiel schlug, erfahrt ihr (beziehungsweise die Abonnenten unter euch) in dieser umfangreichen Ausgabe von Jörgspielt.

Gloomhaven: Jaws of the Lion wird auf GOG und Steam zum regulären Preis von 17,99 Euro erscheinen.