PM: Schnappt euch diese Top Games für unter 20 Euro (Sony Playstation Blog)

Habt ihr schon bei unserer großen Sale-Aktion, den Frühlingsangeboten im PlayStation Store, zugeschlagen? Die Auswahl ist riesengroß! Ob Shooter-Spieler, Visual Novel-Liebhaber oder Indie-Freunde: Wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Wenn ihr euch aufgrund des großen Angebots nicht entscheiden könnt, haben wir heute ein paar Vorschläge für euch.

Bunt, bunter, Puyo Puyo Tetris! Dieses farbenfrohe Spiel verbindet niedliche Kulleraugen mit dem allseits bekannten Tetris-Prinzip und erschafft so einen knallbunten Sog, der euch so schnell nicht loslassen wird. Im Grunde ist das Spielprinzip wirklich einfach: Indem ihr immer mindestens vier passende Puyos in einer Reihe verbindet, verschwinden sie und machen euch auf dem Spielfeld Platz. Das gilt auch für verschiedene Blöcke. Und während ihr so euer Spielfeld immer luftiger werden lasst, wird die Luft beim Gegner dünn. Der bekommt das Spielfeld nämlich damit vollgestopft! Ihr könnt entweder allein, gegen eure Freunde im Multiplayer oder sogar gegen die ganze Familie im Couch-Koop-Modus spielen und die Puyos platzen lassen.

Puyo Puyo™ Tetris® 2 PS4 & PS5

€39,99 -> €14,79 | Aktion gültig bis 27.4.2022

So random wie der Name ist das Spiel selbst auf gar keinen Fall: Mit Lost in Random bekommt ihr ein fantastisches Action-Adventure, das euch allein mit seiner zauberhaften Grafik sofort in den Bann ziehen wird. Hier entscheidet nicht nur euer Können, sondern auch eine Prise Würfelglück darüber, wie gut ihr vorankommt. Am Anfang sieht alles ziemlich düster aus, denn ihr scheint wie vom Pech verfolgt. Doch ihr müsst all euren Mut zusammennehmen, um eure Schwester zu retten und hinter das Geheimnis des schwarzen Würfels zu kommen. Zum Glück habt ihr einen freundlichen Würfelkumpel an eurer Seite, der euch dabei hilft, das Chaos zu beherrschen.

Lost in Random™ PS4™ & PS5™

€29,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Habt ihr Lust auf etwas Sidescroller-Action? Dann ist Greak: Memories of Azur genau das Richtige für euch. Da ihr hier drei verschiedene Charaktere im Wechsel spielt, ist etwas Köpfchen gefragt: Wann setzt ihr wen ein, um möglichst schnell vor dem Krieg zu entkommen? Natürlich reicht es nicht aus, einfach wegzurennen: Euer Ziel ist es, ein großes Luftschiff zu bauen, mit dem ihr in Sicherheit fliehen könnt. Doch die Einzelteile dazu sind überall in der Welt verstreut und müssen in dem handgezeichneten Abenteuer zunächst von euch gefunden werden.

Greak: Memories of Azur

€19,99 -> €9,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Bekämpft alle Aliens! Dieser erste Satz sagt eigentlich schon fast alles aus. Es ist Lagebeschreibung und Einsatzkommando zugleich, denn in Aliens: Fireteam Elite greift ihr zu den Waffen und versucht, dem außerirdischen Irrsinn Einhalt zu gebieten. Um den Wellen furchterregender Xenomorphs und Weyland-Yutani-Synths stand zu halten, könnt ihr euch entweder KI-Gefährten oder echte Spieler im Multiplayer-Modus an die Seite holen. Ihr übernehmt dabei die Rolle eines Marines, der sich mit verschiedenen Klassen, Waffen, Ausrüstung perfekt für die nahende Bedrohung ausstatten lässt. Wer das Alien-Franchise kennt, wird mit der Materie vertraut sein, denn die Kampagne spielt gut 23 Jahre nach den Geschehnissen der Filme. Doch auch ohne Vorwissen könnt ihr euch ins Aliengetümmel stürzen.

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5

€39,99 -> €19,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Das Überleben der Menschheit liegt in euren Händen und ihr müsst nun alles dafür geben, die Kontrolle zu erlangen. Seid ihr bereit, um alles zu geben, damit euer vermisster Bruder gerettet wird? Um die epischen Kämpfe in Control zu bestreiten, habt ihr eure Finger nicht nur am Abzug: Das Besondere an Control ist, dass ihr mithilfe von telekinetischen Kräften die Kontrolle über eure Umgebung haben könnt. Daraus ergeben sich völlig neue und vor allem tödliche Möglichkeiten! Da es sich hierbei um eine Ultimate Edition handelt, erhaltet ihr mit dem Erwerb direkt alle Erweiterungen mit, die erschienen sind. Praktisch!

Control Ultimate Edition

€39,99 -> €11,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Wie weit geht ihr, um Gerechtigkeit zu finden? Judgment ist ein Spin-Off der gefeierten Yakuza-Spiele und dreht sich um den Privatdetektiv Takayuki Yagami, der von einem Mordfall regelrecht in den nächsten stolpert. Denn während er den Mörder eines Verbrechens finden will, eröffnen sich noch mehr tödliche Straftaten, die alle irgendwie zusammenhängen. Könnt ihr sie alle aufdecken? Obwohl ihr in Judgment mit einzigartigen Kampfstilen ordentlich zuschlagen könnt, gibt es auch zahlreiche ruhigere Passagen. Zum Beispiel, wenn ihr die Umgebung nach Hinweisen absucht. Ist ja auch klar, ihr seid schließlich Privatdetektiv!

Besonders beliebt in allen Yakuza-Spielen sind die zahlreichen Minigames, die an so ziemlich jeder Straßenecke versteckt sind. Obwohl ihr die Kampagne selbst nicht im Mehrspieler-Modus absolvieren könnt, lässt euch Judgment die Minispiele zu zweit erleben.

Judgment

€29,99 -> €17,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022

Wer Horrorfilme liebt, ist hier genau richtig! In Dead by Daylight schlüpft ihr in die virtuelle Version schauriger Gestalten und versucht, eure Mitspieler zu fangen. Die wiederum versuchen natürlich zu überleben und werden sich verbünden, um dem Killer zu entkommen. Entweder, ihr spielt einen von sieben Killern (Fallensteller, Hinterwäldler, Geist, Krankenschwester, Hexe, Jägerin und Doktor), oder ihr übernehmt einen von neun Überlebenden. Da jeder Charakter ein eigenes Fortschrittssystem besitzt, gibt es eine Menge freizuschalten. Viele Fähigkeiten erlauben es euch, die jeweilige Figur an euren Spielstil oder Strategie anzupassen.

Dead by Daylight PS4™ & PS5™

€29,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 27.4.2022