PM: Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Neue Karte Emerald Plains veröffentlicht (Ubisoft News)

Düsseldorf, 19. April 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Emerald Plains, die erste neue Karte in Rainbow Six Siege® seit drei Jahren, ab sofort auf PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X | S, Windows PC einschließlich Xbox Game Pass, Ubisoft+, Ubisofts Abonnementdienst, Amazon Luna und Stadia* erhältlich ist.

Spielende erhalten die Möglichkeit, die Hügellandschaft Nordirlands im Emerald Plains Country Club und der zugehörigen Privat-Ranch zu erleben. Um die beste Herangehensweise für ihre Matches zu entwickeln, können Spielende in der idyllischen Umgebung das Gelände erkunden. Sei es ein riskanter Abseilversuch durch das Dachfenster, die Nutzung der drei Innentreppen oder die Suche nach Deckung neben dem Atrium. Die beiden Stockwerke auf dieser Karte sind sehr unterschiedlich, ein modernes unteres Stockwerk kontrastiert mit dem klassischen Stil des oberen Stockwerks des Anwesens, um eindeutige Hinweise auf Informationen und Orientierungspunkte zu betonen. Auf dieser mittelgroßen Karte bieten großflächige Räume, die teilweise von Bartlett und Grenze inspiriert sind, eine Menge Möglichkeiten. Spielende können Emerald Plains als Teil von Year 7 Season 1 Demon Veil gemeinsam mit dem neuen Operator Azami erkunden. Die neue Verteidigerin ist mit dem spielverändernden Kiba-Barriere-Gadget ausgestattet, das Löcher in Wänden und Böden repariert und eine mobilere und vielseitigere Verteidigungsmethode bietet.

Jahr 7 wird weitere neue Karten, Cross-Play und Cross-Progression, weitere Bemühungen, positives Spielerverhalten mit einem Reputationssystem zu fördern, neue permanente Spielmodi einschließlich Team-Deathmatch und viele weitere Updates bringen.

Über Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Neben einer florierenden professionellen Esports-Szene und einer Community von über 80 Millionen registrierten Spielern versetzt Tom Clancy's Rainbow Six Siege die Spieler in ein rasantes, sich ständig weiterentwickelndes Multiplayer-Erlebnis, das auf der Auswahl einzigartiger Operatoren basiert. Mit der richtigen Mischung aus Taktik und Zerstörung bekämpfen Rainbow Six Teams ihre Feinde in Belagerungen, bei denen beiden Seiten exklusive Fähigkeiten und Gadgets zur Verfügung stehen. Die Verteidiger bereiten sich vor, indem sie die Umgebung in moderne Festungen verwandeln, während die Angreifer Aufklärungsdrohnen einsetzen, um Informationen für die sorgfältige Planung ihres Angriffs zu gewinnen. Mit dem Zugang zu Dutzenden von Operatoren, die von realen Spionageabwehr-Agenten aus der ganzen Welt inspiriert sind, können die Spieler genau auswählen, wie sie jede Herausforderung angehen wollen, der sie begegnen. Durch die ständige Hinzufügung neuer Operatoren und Karten, die die Tiefe der Strategie und des Kampfes erhöhen, setzt die Unvorhersehbarkeit jeder Runde von Rainbow Six Siege eine neue Messlatte für Intensität und Wettbewerb im Spiel.

