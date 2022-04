PM: This N̵e̵x̵t̵ Week on Xbox: Neue Spiele vom vom 18. bis zum 22. April  (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei This N̵e̵x̵t̵ Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Catana

Als ein unsichtbares Phänomen für Verwüstung sorgt, tauchen im Hof eines Klosters plötzlich seltsame Gemüse-Mutanten auf. Um die bösartigen Paprikas und Auberginen in die Flucht zu schlagen, nimmt der Meister des Klosters einen Schüler unter seine Fittiche – den jungen und wilden Samurai Catana!

Winter Ember

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Winter Ember ist eine fesselnde Stealth-Action, für die Du in die Rolle von Arthur Artorias schlüpfst. Trete in die Schatten und decke eine mysteriöse Verschwörung auf, durch die Deine Familie aus den Geschichtsbüchern verbannt wurde. In der ersten Nacht des Winters ist die Zeit gekommen, um Rache zu nehmen.

Crushborgs

Crushborgs ist ein Platformer mit Jump’n’Run-Elementen der alten Schule im klassischer NES-Optik und einem authentischen 8-Bit Chiptune Soundtrack.

Liberated: Enhanced Edition

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du tauchst ein in die Zukunft des Noir-Cyberpunks, in der moderne Technologien die Kontrolle der Regierung festigen und die Freiheiten der Bürger*innen schwinden. Werde Teil der aufkeimenden Revolution und suche die Wahrheit auf beiden Seiten des Konflikts.

MotoGP 22

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mit MotoGP 22 spielst Du das realistischste und authentischste MotoGP-Erlebnis, das es je gab. Du erlebst die gesamte Saison 2022 mit ihren mehr als 120 Fahrern und 20 offiziellen Strecken auf Deine ganz eigene Weise. Und wenn Du einen Sprung in die Vergangenheit machen willst, kannst Du ganz einfach in die Rolle von mehr als 70 ehemaligen Champions der MotoGP-Gesichte schlüpfen. Indem Du vorbestellst, sicherst Du Dir das VIP Multiplier Pack.

Deck of Ashes

In diesem Abenteuerspiel kommt es vor allem auf die richtigen Karten an. In der Complete Edition schließt sich die Elfe und Bogenschützin Sibyl auf ihrer Suche nach Erlösung der Gruppe der Antiheld*innen an. Entscheide Dich für einen Charakter und erkunde anschließend die dunkle Fantasy-Welt, indem Du mit Deinem Kartendeck Deine Feind*innen vernichtest.

orbit.industries

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mache Dir einen Namen als Weltraum-Pionier*in, indem Du Deine eigene Station baust, sie in die Umlaufbahn ferner Planeten schießt und verwaltest! Gestalte Deine Station bis hin zur Perfektion per vollständiger 3D-Ansicht und genieße die spektakuläre Grafik der Unreal Engine 4. Konzentriere Dich auf Design und Management oder erreiche Deine Ziele, um voranzukommen und weiter zu forschen.

Lumote: The Mastermote Chronicles

Quietsche, stoße und hüpfe durch die Welt um Dich herum, denn Lumote kann es kaum erwarten, die Umgebung zu erkunden. In einer 3D-Welt voller Rätsel und Abenteuer lernst Du unterschiedliche Level kennen, die in ihrer Komplexität konstant zunehmen. Vielleicht beginnst Du das Spiel wegen der kniffligen Rätsel, doch bleiben wirst Du auf jeden Fall wegen des liebenswerten Lumote.

LIT: Bend the Light

LIT: Bend the Light spielt in einer Zeit, in der die Elektrizität nicht mehr war als die Fantasie großer Erfinder*innen. Entdecke Deine Freude am Experimentieren mit Licht und kreiere Deine ganz eigene Erfindungsgeschichte.

Mokoko X

Inspiriert von den Arcade-Spielen der 80er und 90er lässt Mokoko X das Genre mit einen modernen Touch wieder aufleben. Es gibt 32 Level und jedes hält seine ganz eigenen Bosse und Schergen bereit. Deine Haupt-Aufgabe ist es, ein etwas sonderbares Mädchen auf ihrem Abenteuer zu unterstützen. Doch das hat es in sich: Denn zur Lösung aller Probleme brauchst Du die Hilfe der verschiedenen Bosse.

Ayo the Clown

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Begib Dich auf ein farbenfrohes Jump’n’Run-Abenteuer, um einen Clown mit seinem geliebten Hund zu vereinen. In Ayos Heimatstadt sind die Dinge im Allgemeinen sehr friedlich. In Begleitung seines talentierten Zirkushundes Bo jongliert Ayo im Park, hängt auf dem Jahrmarkt herum und verliebt sich in die Enkelin des Schuhmachers. Dann, eines schicksalhaften Tages, verschwindet Bo auf mysteriöse Weise und stellt Ayos Welt auf den Kopf!