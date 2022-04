PM: Sammelt eure Lieblingsautos im GT7 Card Collector! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Liebt ihr es auch so sehr, wenn die Reifen auf den Asphalt quietschen und die Lackierung eures Lie!blingswagens in der Sonne glitzert? Dann seid ihr beim GT7 Card Collector genau richtig! Denn hier dreht sich alles um die schönsten Autos aus Gran Turismo 7 und ihre besonderen Merkmale. Welcher Wagen ist besonders schnell, welcher besonders schwer? Unsere Sammelkarten verraten es euch.

Im GT7 Card Collector stehen euch zahlreiche Karten zur Verfügung, die ihr in euer virtuelles Sammelalbum stecken könnt. Wie auch bei echten Sammelkarten müsst ihr euch dafür zunächst Booster Packs holen, die es in drei verschiedenen Stufen gibt:

Bronze Pack (5 Karten) – 600 Speedpoints

Silver Pack (12 Karten) – 1200 Speedpoints

Gold Pack (20 Karten) – 1800 Speedpoints

Wenn ihr eine Karte doppelt zieht, könnt ihr sie mit anderen Usern tauschen. Dafür werdet ihr sogar mit zusätzlichen Speedpoints belohnt!

Wie ihr sicher gesehen habt, benötigt ihr für das Erwerben der virtuellen Booster Packs eine fiktive Währung mit dem Namen Speedpoints (SP). Speedpoints erhaltet ihr durch zahlreiche Aktionen innerhalb des GT7 Card Collectors. Schaut euch ein Video an, beantwortet die Umfragen und löst die regelmäßig erscheinenden Aufgaben, um euren Speedpoint-Kontostand zu erhöhen.

Speedpoints sammeln durch:

Gesammelte Speedpoints lassen sich jederzeit in Booster eintauschen, die euch neue Karten für eure Sammlung bringen.

Ihr habt all eure Aufgaben gelöst, die Umfragen ausgefüllt und kräftig Booster geöffnet, aber euch fehlen trotzdem noch ein paar Karten? Dann solltet ihr die Chance nutzen, kostenlose Speedpoints durch unsere Promo-Codes zu erhalten. Folgt dazu am besten all unseren Social Media-Kanälen, denn dort verteilen wir immer mal wieder ein paar Extrapunkte.

Die Promo-Codes könnt ihr in der GT7 Card Collector App unter “Aufgaben” einlösen und bekommt die entsprechenden Speedpoints direkt gutgeschrieben.