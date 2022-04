PM: LEGO Builder’s Journey ist ab jetzt auf PS5 und PS4 erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

LEGO Builder’s Journey ist jetzt auf PS5 und PS4 verfügbar und wir sind stolz euch eine noch verspieltere Erfahrung zu bringen.

Ein ganz neues Feature im Spiel ist der Kreativmodus, in dem ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt und eure eigenen Kreationen teilen könnt. Dieses viel nachgefragte Feature lässt euch eigene Modelle oder Szenen mit einer Auswahl von LEGO-Steinen bauen.

Es gibt verschiedene verfügbare Themen und unterschiedliche Baugründe, mit denen ihr starten könnt: Einige sind schon mit inspirierenden Kleinigkeiten ausgestattet, wie der unteren Hälfte eines Autos, während andere euch ganz viel Freiraum lassen, kreativ selbst zu bauen.

Wir haben die Steuerung dabei so einfach wie den Rest des Spiels gehalten: Wenn ihr eine Steinschachtel öffnet, seht ihr eine Auswahl von Steinen, mit denen ihr bauen könnt. Verbraucht ihr einen Stein, bekommt ihr einen in der gleichen Farbe und Form zurück – so könnt ihr sehr gut symmetrische Dinge aufbauen. Wenn ihr die Schachtel erneut öffnet, seht ihr eine neue Auswahl an Steinen. Mit dem Farbeimer könnt ihr Steine färben, indem ihr einfach Farbe darüber gießt und sie einfärbt.

Wenn ihr fertig seid, könnt ihr eure Kreation im Fotomodus ablichten und dabei Beleuchtung und Perspektive anpassen, um das perfekte Foto zu machen und mit Freunden zu teilen.

Die Vision hinter Builder’s Journey war, eine neue Art LEGO-Spiel zu erschaffen – eins, in dem die Steine im Zentrum der Erfahrung stehen. In der Hauptsache geht es im Spiel darum, mit Steinen kleine diorama-basierte Puzzle zu lösen, die eine Geschichte von einem Kind und Elternteil und der Bedeutung gemeinsamen Spielens erzählen.

Musik, Kunst, Design und Animationen kommen alle zusammen um eine non-verbale, atmosphärische Erfahrung zu bieten, in der ihr beruhigende Denkübungen und kreative Lösungen für die Herausforderungen im Spiel entdecken könnt. Manchmal geht es darum, ganz neu zu denken und mit frischen Ideen auch mal Regeln zu brechen, um vorwärts zu kommen.

Alles im Spiel – von den Wasserfällen über Bäume bis zu den Charakteren und Maschinen, ist aus LEGO-Steinen gebaut. Unsere Designer hatten ein paar wirklich ungewöhnliche und unerwartete Ideen für den Einsatz von LEGO-Elementen – haltet die Augen offen nach interessanten Varianten, wie wir Bauteile wie Würstchen, Kirchen oder Roller Skates nutzen.

Die PS5-Version vom Spiel ist mit Ray-Tracing entwickelt worden, um nie gewesene realistische Darstellung der LEGO-Steine zu ermöglichen. Die Szenen in Mikro-Skala werden richtig lebendig und fühlen sich an, als könnte man direkt hingreifen und die Steine aufnehmen.

Wir hoffen, dass ihr LEGO Builder’s Journey und den neuen Kreativmodus ausprobiert!