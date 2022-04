PM: Macht mit beim Horizon Forbidden West Fanart Contest! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr Aloy schon auf ihren Abenteuern in den Verbotenen Westen begleitet? Es gibt so viel zu entdecken! Verschafft euch doch zunächst einen Überblick auf einem Langhals, gleitet durch die Lüfte und wacht mit aufmerksamen Blick über die Welt, damit ihr nicht in einen Hinterhalt geratet.

Nahezu jeder Winkel von Horizon Forbidden West lädt regelrecht dazu ein, auf einem Fanart festgehalten zu werden. Vielleicht ist euch eine Stelle im Spiel besonders im Kopf geblieben? Oder ihr habt eine Vision, die ihr unbedingt zu Papier bringen möchtet? Dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um am großen Horizon Forbidden West Fanart Contest teilzunehmen.

A beautiful piece of artwork!