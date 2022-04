Elden Ring: Patch 1.04 schraubt an zahlreichen Waffen und Skills

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elden Ring ab 53,98 € bei Amazon.de kaufen.

Publisher Bandai Namco und Entwickler From Software haben einen neuen Patch für Elden Ring (im Test) veröffentlicht, der das Spiel auf Version 1.04 bringt. Und die Liste der Änderungen hat es durchaus in sich, denn es wurde an zahlreichen Waffen, Zaubern und weiteren Skills gearbeitet. Sämtliche Überarbeitungen findet ihr in den Patch Notes, die wir in den Quellenangaben für euch verlinkt haben.

Neben den zahlreichen Detailanpassungen gibt es auch ein paar Änderungen, die jedem Spieler auffallen dürften. So gibt es in den Optionen nun die Möglichkeit, die frei drehende Kamera ab- und anzuschalten. Außerdem gibt es einige neue Phasen des Events mit dem NPC Patches. Weiter hat From Software die kolossalen Großschwerter und verwandte Waffen schneller und stärker gemacht, wenn sie zweihändig genutzt werden. Für zahlreiche Waffentypen wurde außerdem der physische Block verbessert.