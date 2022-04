PC

Den ersten Ring habe ich im 2. Szenario bereits ohne große Probleme erobert.

Der Kampf um die Circle

Um das Areal zu gewinnen, muss mein Kommandant innerhalb von zehn Runden die Flagge erreichen.

Token-up your Army

Eure Einheiten sowie deren Fähigkeiten verstärkt ihr mit Marken. Der Brecher-Token verstärkt die Angriffe der Infanterie um satte 60 Schaden, erhöht jedoch auch ihren Anschaffungspreis.

Mobile-Optik, zickige Bedienung und mäßige Spielerführung

Im 2. Szenario erhaltet ihr von den Gebietsbossen Quests, die euch mit weiteren Leben belohnen. Außerdem dienen sie euch als Handelspartner.

Gemacht für Westentaschen-Feldherren

Rundentaktik für PC

Einzelspieler, Multiplayer (kompetitiv und kooperativ)

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 12.49 Euro bei Steam

In einem Satz: Kurzweilige Rundenstrategie für Gelegenheitsfeldherren mit Abzügen in der B-Note.

Das Entwicklerstudio Luminous veröffentlicht mitbereits den dritten Teil der-Serie. Erstmals gehört habe ich von ihr in einer "Das spielen unsere User"-Galerie, in der GamersGlobal-User Gucky den Erstling positiv als schnelles und einsteigerfreundliches Strategiespiel beschreibt . Im Gegensatz zu den Vorgängern schlagen die Kriegstrommeln im neuesten Ableger jedoch nicht mehr in Echtzeit, sondern rundenweise.In Circle Empires Tactics stehen euch neben dem Einzelspieler auch zwei Multiplayer-Modi (gegeneinander und im Koop) zur Verfügung. Ich habe mich für diesen Spiele-Check ausschließlich durch den Einzelspieler-Part gekämpft und mich für eine Partie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, dem Zweitleichtesten von sechs, entschieden.Im Einzelspieler-Modus besteht die Weltkarte aus nebeneinanderliegenden kreisrunden Arealen, in denen sich wiederum mehrere kleinere Kreise, die Circles, befinden. Alle Gebiete sind zu Beginn des Szenarios in Feindeshand und eure Aufgabe besteht darin sie zu erobern. Für die rundentaktischen Kämpfe schickt euch Circle Empires Tactics in separate Arenen. Nach dem Platzieren eurer Einheiten – die Anzahl gibt zum einen das Spiel vor, sie hängt aber auch von euren Goldressourcen ab – geht es dem Gegner an den Kragen. Um möglichst schnell und effizient zu siegen, nutzt ihr die besonderen Fähigkeiten eurer Recken. Der Gegner hat jedoch dasselbe Ziel, so dass ein Klick auf den "Runde beenden"-Button das Schlachtfeld ordentlich durcheinanderbringt.Ein Circle gilt als erobert, wenn ihr das Missionsziel des Gebiets erfüllt, beispielsweise eine bestimmte Rundenzahl überlebt, alle Feinde ausschaltet oder euren Kommandanten zur Fahne führt. Verliert ihr euren Kommandanten oder erfüllt ihr das Missionsziel nicht innerhalb von zehn Runden, gilt die Arena als verloren. In dem Fall wiederholt ihr entweder sofort das Gebiet. Oder ihr begebt euch zurück zur Weltkarte, was jedoch ein Leben kostet – sinkt dieser Wert auf null, ereilt euch ein Game Over. Aber keine Sorge: Das erste Szenario ist gut machbar und dient dem Einspielen, bereits im Zweiten gibt es die Möglichkeit sich weitere Leben zu verdienen.Eure Armee besteht zu Beginn eines Szenarios lediglich aus eurem Kommandanten sowie einer weiteren Einheit (Infanterie oder Ritter). Im Laufe der Kampagne stoßen jedoch weitere Typen zu eurer Truppe. Jede dieser Einheiten besitzt besondere defensive und offensive Fähigkeiten, die ihr in den Kämpfen gegen eure Gegner einsetzt. Sowohl die Fertigkeiten wie auch die einzelne Einheit könnt ihr durch ein Token-System spezialisieren. Token verdient ihr durch erfolgreiches Absolvieren der Arenen und Quests oder ihr kauft sie mit eurem verdienten und erbeuteten Gold bei NPC.Die Marken sind die einzige Möglichkeit eure Einheiten und Fertigkeiten zu verstärken. Da im Laufe des Spiels stets neue dazukommen, stehen euch immer mehr Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Das regelmäßige Anpassen eures Setups ist auch notwendig, denn die Gegner in den Circles werden zunehmend stärker. Die Ausrüstungs-Tüftelei artet jedoch nicht in Arbeit aus, denn wie bei den anderen Mechaniken bleibt Circle Empires Tactics auch im Token-System übersichtlich.Die optische Darstellung in Circle Empires Tactics ist einfach gehalten. Es gibt wenig Details, die Einheiten und Umgebungen in den Arenen sind grob gezeichnet und haben wenig Nuancen. Das ist in einem Strategietitel verschmerzbar, allerdings leidet die Übersichtlichkeit und Steuerung in den Arenakämpfen unter der klobigen Grafik. Denn regelmäßig erwische ich versehentlich eine andere Einheit, breche die gewünschte Aktion dadurch ab oder befehle unbeabsichtigt Nonsens-Züge. Und da meine geplanten Aktionen mit einer Bewegungs-Linie angezeigt werden, erkenne ich im Linien-Wust häufig nicht mehr, welchem Feind ich bereits eine meiner Einheiten zugeordnet habe.Schwächen gibt es derzeit auch in der deutschen Übersetzung. So sind einige Texte im Spiel weiterhin in Englisch. Und obwohl alle Fähigkeiten-Beschreibungen in deutscher Sprache sind, richtig klar beschreiben sie mir die Funktion und Wirkung einiger Fertigkeiten jedoch nicht. Generell verzichtet Circle Empires Tactics leider auch darauf, neue Spieloptionen spielerfreundlich einzuführen.Ich hatte in den rund neun Stunden Spielzeit für diesen Check meinen Spaß mit Circle Empires Tactics. Das Spielprinzip ist eingängig, die (meisten) Systeme nachvollziehbar und es entsteht ein schöner Flow aus Belohnung und Fortschritt. Perfekt für eine schnelle Runde, aus der dann doch häufig eine längere Sitzung wurde. Ich schätze die Einfachheit und auch die häufig in Chaos endenden, wenig strategischen, Kämpfe.Aber: Die zickige Steuerung nervt mich gehörig, denn sie unterbricht das fluffige und schnelle Spielprinzip. Neue Spielelemente werden nebenbei eingeführt, oder nur per Textfenster mit knappen Worten erwähnt. Und die scheußliche Optik ist auch nichts für mich, aber die ist Geschmackssache. Freunde kurzweiliger Strategiespiele können einen Blick riskieren. Erfahrenen Generälen wird Circle Empires Tactics aber meiner Meinung selbst auf den höheren Schwierigkeitsgraden zu wenig bieten.