Conrad schließt fast alle Läden für Privatkunden

Die Elektro-Fachmarktreihe Conrad zieht ihre Konsequenzen aus dem erhöhten Online-Geschäft und der stetig sinkenden Besucherzahlen in lokalen Läden. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung angekündigt hat, wolle man nach und nach im Jahr 2022 sämtliche lokalen Geschäftsstellen für Privatkunden schließen. Nur der Standort in Wernberg-Köblitz wird geöffnet bleiben. Stattdessen wolle man sich vor Ort auf B2B (Business to Business) konzentrieren, im nordrhein-westfälischen Hürth hatte dort bereits die erste Filiale exklusiv für Geschäftskunden geöffnet.

Natürlich fällt uns dieser Schritt sehr schwer. Wir haben unsere Beschäftigten daher frühzeitig informiert und sind in Gesprächen, um sozialverträgliche Regelungen zu finden und unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Mitarbeitende aus den Filialen haben selbstverständlich die Möglichkeit, sich auf offene Stellen innerhalb der Conrad Gruppe zu bewerben.

So Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic SE. Als Privatkunden habt ihr aber weiterhin die Möglichkeit, eure Waren online zu bestellen.