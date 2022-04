The Iron Oath: 2D-Taktik-RPG ab 19. April im Early Access // Trailer

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dem morgen in die Early-Access-Phase startenden The Iron Oath von Entwickler Curious Panda Games wurde kürzlich ein neues Video spendiert. Dieses geht nochmals gezielt auf die Features des mit einem Pixel-Look ausgestatteten 2D-Taktik-RPGs ein. Der Titel lässt euch, wie bei Battle Brothers (zum GG-Test), das Kommando über eine Söldner-Kompanie in der Fantasy-Welt von Caelum übernehmen.

Das mehr als viereinhalbminütige, englischsprachige Videomaterial beinhaltet diverse Ingame-Szenen aus The Iron Oath, darunter das Reisen auf der Weltkarte, das Ausrüsten und Verwalten eurer Truppe und natürlich auch Gameplay vom Herzstück des Titels: Den rundenbasierten, taktischen Kämpfen gegen eine Vielzahl an Widersachern. Als Publisher des Titels, der im Jahr 2017 mittels Crowdfunding auf Kickstarter finanziert wurde, konnte mittlerweile Humble Games gewonnen werden.

The Iron Oath wird auf Steam und GOG.com ab morgen für PC und MacOS im Early-Access zum Preis von voraussichtlich 19,99 Euro erhältlich sein und nach aktuellen Planungen mindestens ein Jahr dort verweilen. Mit dem Release der fertigen Version ist also frühestens im 2. Quartal 2023 zu rechnen.