Foolish Mortals: ehemaliger Sierra-Designer arbeitet an neuem Adventure

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anfang des Jahres kündigten die britischen Inklingwood Studios mit Foolish Mortals ein neues vielversprechendes Point-and-Click-Adventure an. Darin sucht ihr in der Rolle von Murphy McCallan nach dem verlorenen Schatz des Bellemore Anwesens und schlagt euch dabei unter anderem mit Geistern, Voodoo-Magie und einem mysteriösen Phantom herum. Das Spiel setzt auf klassische Maus-Steuerung und eine Comic-Optik, die zum Beispiel an Baphomet's Fluch oder auch an das in Kürze erscheinende Voodoo Detective (zur News) erinnert. Einen kleinen Eindruck bekommt ihr mit dem "Development Sneak Peek"-Video am Ende dieser News.

Das Autoren-Team bekommt nun prominente Verstärkung: Auf Twitter wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Sierra-On-Line-Veteran Josh Mandel ab sofort an der Geschichte von Foolish Mortals mitarbeiten wird. Er war unter anderem Autor von Laura Bow in The Dagger of Amon Ra und Freddy Pharks - Frontier Pharmacist und nach seiner Zeit bei Sierra auch beispielsweise bei Shannara, Callahan's Crosstime Saloon und zuletzt Hero-U - Rogue to Redemption.

Das Adventure soll noch in diesem Jahr erscheinen, vorher wird es aber noch eine Kickstarter-Kampagne geben. Möglicherweise wird dabei auch entschieden, ob es eine deutsche Übersetzung geben wird.