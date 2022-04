Age of Empires 2: Definitive Edition: DLC Dynasties of India ab 28.4.

PC

Ursprünglich sollte Age of Empires 2 - Definitive Edition keine DLCs bekommen, aufgrund des anhaltenden Erfolgs des Echtzeitstratgiespiels haben die Entwickler von Forgotten Empires und Publisher Microsoft Game Studios aber schon länger eine Kehrtwende vollzogen. Unlängst wurde die mittlerweile dritte Erweiterung angekündigt.

Dynasties of India fokussiert sich ganz auf den asiatischen Subkontinent. Das bisherige Volk der Inder wurde in vier aufgespalten: Die Hindustanis ersetzen dabei das bisherige Volk der Inder und steht allen Spielern zu Verfügung. Ihre bisherigen Spezialeinheit, der Elefantenbogenschütze, kann nun von allen vier Völkern des Subkontinents in der Schießanlage ausgebildet werden. Stattdessen erhalten sie mit dem Ghulam eine neue Infanterieeinheit, die ähnlich zum Plänkler als Konter gegen Bogenschützen fungiert, aber mehrere Ziele gleichzeitig angreifen kann. Statt der Ramme können die vier Völker in der Belagerungswerkstatt gepanzerte Elefanten ausbilden.

Drei neue Völker bleiben Käufern des DLC vorbehalten: Die Bengalen setzten auf starke Kriegselefanten und Schiffe, ihr Spezialeinheit ist der Ratha-Streitwagen, welcher über einen getrennten Nah- und Fernkampfangriffe verfügt. Die Draviden setzten dagegen auf Infanterie, der nur ihnen zur Verfügung stehenden Urumi-Schwertkampf kann einen aufladbare Strum-Angriff ausführen, ähnlich zu den Coustellier der Burgunder. Daneben verfügen sie mit dem Thirisadai einen eigenen Schiffstyp, der mehrere Projektile verschießt. Die Gurjara spezialisieren sich auf Kavallerie und insbesondere Kamele, von denen sie neue Varianten mitbringen. Sie verfügen zudem über zwei Spezialeinheiten, der Shrivamsha Reiter kann feindlichen Attacken ausweichen, während der Chakram-Werfer mit den namensgebenden Metallscheiben angreift (ähnlich dem Axtwerfer der Franken).

Drei neue Kampagnen drehen sich um bedeutende Figuren der indischen Geschichte zu dieser Zeit und bringen 15 neue Missionen für Sologeneräle. Zudem lassen sich 20 neue Achievements erringen. Der Release ist für den 28.4. April angesetzt, der DLC kann bereits auf Steam und im Microsoft Store für 9,99€ vorbestellt werden.