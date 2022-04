Mal etwas neues Probieren

Teaser Der Xbox Gamepass umfasst einen Katalog von hunderten Spielen – darunter nicht nur wohlbekannte Highlights aus der ersten oder zweiten Reihe. Nutzt ihr den Abo-Dienst auch als Experimentierwiese?

Wenn ihr ein Abo vom Xbox Gamepass besitzt (oder ab Sommer ein Abo der Stufe "Extra" beim neu gestalteten Playstation-Plus-Service), erhaltet ihr Zugang zu einem Katalog mit hunderten mehr oder minder aktuellen Spielen. Die Frage ist nun: Spielt ihr damit bekannte AAA-Titel und Indies oder wühlt ihr euch auch hin und wieder durch die Fülle des Angebots?

Habt ihr schon einmal so einem Titel eine Chance gegeben, bei dem ihr euch unsicher wart, ob euch das Genre Spaß macht? Oder habt ihr vielleicht einen Blick auf unbekanntere und skurillere Titel wie World of Horror oder The Pedestrian riskiert? Verratet uns in der unten stehenden Umfrage, ob ihr öfter auf Entdeckungstour im Gamepass geht und führt gerne in den Kommentaren aus, was ihr dabei schon für euch entdeckt habt oder warum euch der Blick über den Tellerrand nicht reizt.

Aufgrund von Ostern könnt ihr eure Stimme für die Sonntagsfrage dieses Mal bis zum Dienstag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.