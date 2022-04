The Witcher-TV-Serie: Staffel 3 erweitert Darstellerriege

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die TV-Serie rund um den Roman- und Spielhelden Gerald von Riva oder besser bekannt unter seinem Pseudonym The Witcher erfreut sich bei dem Streaminganbieter Netflix weiterhin einer hohen Beliebtheit, was beispielsweise an den hohen Zustimmungswerten der Fans bei der IMDB (International Movie Database) von 8.2 ablesbar ist.

Derzeit sind die Macher mit der Produktion der dritten Staffel von The Witcher beschäftigt, die immer noch mit Henry Cavill einen wahren Superman und Spielnerd in der Hauptrolle des Hexers vorweisen kann. Ebenso kehren Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer in ihre angestammten Rollen zurück.

Für die kommende Staffel sind aber auch neue Darsteller von Netflix angekündigt worden. Der Bekannteste dürfte Robbie Amell in der Rolle des Gallatin sein, der zuletzt in der Amazon-Serie Upload und der Spieleverfilmung Resident Evil – Welcome to Racoon City zu sehen war. Die chinesische Darstellerin Meng'er Zhang verkörpert Milva. Sie war zuletzt in der Marvelverfilmung Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings präsent. Der Brite Hugh Skinner wird in die Rolle von Prinz Radovid schlüpfen und Christelle Elwin spielt Mistle. Beide waren bisher in eher kleineren Rollen aufgetreten.

Wann die dritte Staffel von The Witcher bei Netflix zu sehen sein wird steht noch nicht fest. Spekulationen deuten jedoch noch auf den Dezember 2022 hin.