Return to Monkey Island: Erste Screenshots und Ron Gilbert im Interview

Die Ankündigung von Return to Monkey Island (zur News) Anfang des Monats ist wie eine Bombe eingeschlagen und war ein großes Gesprächsthema (nicht nur) bei Adventure-Fans auf der ganzen Welt. Bis auf den kurzen Teaser-Trailer gab es aber bisher noch nicht viel zu sehen.

Im Rahmen eines Interviews mit Ron Gilbert und Dave Grossmann bei Adventuregamers wurden nun vier Screenshots veröffentlicht, die ihr auch hier in einer entsprechenden Galerie finden könnt. Im Gespräch erklären Gilbert und Grossmann, wie es dazu kam, die Ankündigung des Spiels als April-Scherz zu "tarnen" und wie Gilbert über Nigel Lowrie von Devolver Kontakt zu John Drake bekam, der für die Lizenzen bei Lucasfilm Games verantwortlich ist. Als Gilbert klar wurde, dass deren Mutterfirma Disney nicht abgeneigt wäre, Monkey Island wiederzubeleben, sprach er sich mit Grossmann ab und beide waren sich nach einem Brainstorming einig, dass sie einen würdigen neuen Teil abliefern könnten - der erste Schritt war also gemacht.

Die beiden bekräftigten noch einmal, dass die kreative Kontrolle komplett bei ihnen liegt, dies war insbesondere Gilbert sehr wichtig, der in der Vergangenheit oft betonte, dass er ein neues Monkey Island nur machen würde, wenn die Rechte bei ihm liegen würden. Dies ist tatsächlich nun nicht so, die Rechte bleiben bei Disney und deren Tochter Lucasfilm Games. Devolver übernimmt die Aufgaben des Publishers. Entwickelt wird das Spiel von Gilberts Studio Terrible Toybox mit einem Team aus 25 Mitarbeitern.

Es wurde außerdem verraten, dass Return to Monkey Island direkt nach dem Ende von Monkey Island 2 - LeChuck's Revenge im Vergnügungspark starten wird. Ebenso wird es Auftritte von bekannten Charakteren wie Elaine oder Murray und bekannten Orten wie Mêlée Island geben. Gesteuert wird weiterhin per Point-and-Click, aber nicht mit dem Interface, wie es bei Thimbleweed Park (im Test, Note: 9.0) eingesetzt wurde, sondern in einer weiterentwickelten Form.

Warum man sich vom Pixelart-Style verabschiedet hat, wie man mit den zeitlich danach spielenden Teilen umgehen möchte und noch vieles mehr könnt ihr im Interview in der Quelle nachlesen.