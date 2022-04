PM: #WeAreAllGaming Staffel 4: Gaming ohne Grenzen testet Forza Horizon 5 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Motoren dröhnen lautstark auf und die schnellsten Autos der Welt rasen über den glühenden Asphalt durch atemberaubende Kulissen. Keine Frage: Es gibt zahlreiche Gründe, warum die Xbox-Community das Forza-Franchise seit vielen Jahren so liebt!

Und doch gibt es immer noch Hürden, die den Fuhrpark nicht für alle Menschen zugänglich machen. Eines der wichtigsten Leitprinzipien bei Xbox ist es deshalb, noch aktiver dafür zu sorgen, Videospiele für alle zu ermöglichen. Damit auch Spieler*innen mit Behinderung die packende Racing-Action genießen können, haben die Entwickler*innen von Playground Games umfassende Accessibility-Features in Forza Horizon 5 implementiert.

Ob das gelungen ist? Wir wollten es wissen und haben im Rahmen der vierten Staffel von #WeAreAllGaming die Initiative „Gaming ohne Grenzen“ an Bord geholt, um den jüngsten Forza-Teil auf seine inklusiven Funktionen testen zu lassen. Das von Mobilfunkanbieter Congstar und der Aktion Mensch unterstützte medienpädagogische Projekt prüft in kleinen Jugendgruppen regelmäßig Spiele auf ihre Barrierefreiheit – vom kleinen Indie-Game bis zum Triple A-Titel wie Forza Horizon 5.

In diesem Artikel erfährst Du, welche Hilfseinstellungen Forza Horizon 5 bietet, an wen sie sich richten und wie gut sie bestehende Behinderungen ausgleichen können. Die Beurteilung der Features erfolgt durch Gaming ohne Grenzen nach einer übersichtlichen Bewertung mit + für positiv und – für ausbaufähige Funktionen.

Die Konfigurationsmöglichkeiten für Untertitel sind sehr umfassend:

Sound-Einstellungen lassen sich konfigurieren:

Forza Horizon 5 leistet Pionierarbeit bei der Implementierung von Gebärdensprache:

Das Menü bietet sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten:

Forza Horizon 5 bietet den Spieler*innen umfassende Möglichkeiten, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen:

Auch der Einfluss des Story-Fortschritts ist konfigurierbar:

Für Spieler*innen mit Farbfehlsichtigkeit gibt es ebenfalls Konfigurationsmöglichkeiten:

Auch die Textgröße lässt sich in begrenztem Ausmaß konfigurieren:

Die Kameraperspektiven lassen sich anpassen:

Die Ideallinie bietet eine gute Orientierung für die Streckenführung:

Es stehen vielseitige Fahrhilfen zu Verfügung:

Button Remapping ermöglicht individuelle Steuerung:

Auch die erweiterte Steuerung ist konfigurierbar:

Die Spielgeschwindigkeit ist bisweilen anpassbar:

Forza Horizon 4 hatte schon zahlreiche sinnvolle Accessibility-Einstellungen und zeigte sich insgesamt sehr zugänglich. Das neue Forza Horizon 5 setzt in vielen Punkten sogar noch einen drauf! Die neuen Einstellungen für Farbfilter sowie der anpassbare Menü-Text sind fantastisch. Aber auch die neue Lenkhilfe oder die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit zu reduzieren sind tolle Optionen, die das Spiel in den Bereichen Sehen und Steuerung noch barrierefreier machen. Besonders die Gebärdensprachdolmetscher*innen haben beeindruckt und bieten hoffentlich auch bald deutsche Gebärdensprache an! Wir würden uns zusätzliche Untertitel für das Radio und ein paar mehr Anpassungsmöglichkeiten für die HUD-Elemente wünschen. Insgesamt gehört Forza Horizon 5 aber sicherlich zu den barrierefreisten und damit zugänglichsten Spielen, die Gaming ohne Grenzen bisher getestet hat.

Du möchtest auch, dass mehr Menschen den Spaß an Videospielen erleben können? Hat Dich die Neugierde gepackt, wie barrierefrei aktuelle Spiele sind? Dann besuche Gaming ohne Grenzen auf ihrer Website oder verfolge hier die Spieletest-Serie rund um Barrierefreiheit im Gaming mit Congstar!