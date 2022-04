Teaser Dennis und Hagen werfen den Blick zurück auf die Woche und ergründen die Frage, was bei Denis verkehrt läuft, dass er kein 10/10-Spiel in seinem Leben hat.

Freitag ist WoSchCa-Tag, um genauer zu sein ist heute sogar WoSchCarfreitag. Dennis und Hagen läuten also Ostern ein mit ihrem Blick auf die vergangene Woche. Dabei belasten sie sich nicht mit Themen wie Richard Garriotts Einstieg in das leidige Thema NFT. Vielmehr blicken sie nach ein paar News-Happen auf die rege Produktivität in der GG-Community zurück und nähern sich in einer größeren Diskussion dem Thema Höchstnoten. Zu Beginn will Dennis kein Spiel aus seiner Zockerlaufbahn einfallen, dem er eine 10-von-10 zugestehen würde. Kann ihm Hagen da auf die Sprünge helfen?

