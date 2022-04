PM: FINAL FANTASY XIV: Endwalker macht sich mit Patch 6.1 zu neuen Abenteuern auf (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

FINAL FANTASY XIV: Endwalker markierte das Ende eines Kapitels für die Krieger des Lichts. Höchste Zeit ein neues zu beginnen.

Während der letzten "Brief des Produzenten"-Live-Sendung enthüllte Producer und Director Naoki Yoshida jede Menge Details zu Patch 6.1, welcher den Titel "Newfound Adventure" trägt - und mit dem 12. April 2022 hat er auch das sich rasant nähernde Veröffentlichungsdatum genannt!

Mit den Patches der Versionsnummern 6.1x kommen eine Menge neuer Inhalte ins Spiel – einschließlich neuer Hauptszenario-Quests, die den Beginn einer frischen Story markieren, neuer Nebenquests, einem aufregenden neuen Allianz-Raid und neuen Features, die die Solo-Spielerfahrung in "A Realm Reborn"-Inhalten und darüber hinaus verbessern werden.

Wir erläutern euch in Folge, was ihr alles erwarten dürft, aber zuerst solltet ihr euch einmal den Trailer ansehen:

Patch 6.1 implementiert zum ersten Mal das neue Inhaltshelfer-System. Basierend auf dem bestehenden „Seite an Seite“-System bedeutet dieses brandneue Feature, dass sämtliche 4-Spieler:innen-Hauptszenario-Dungeons und -Prüfungen auch solo mit einer Gruppe von NPCs an eurer Seite gespielt werden können.

Dieser Patch versieht Inhalte von A Realm Reborn (2.0) mit diesem System. Das Ganze wird in Zukunft erweitert, um Patch 2.x-Inhalte sowie die Heavensward-Erweiterung und mehr zu unterstützen.

Zudem plant das Team größere Überarbeitungen von Kap Westwind und späteren Prüfungen, um mehr zugängliche Solo-Erfahrungen zu schaffen. Ob ihr mit euren Verbündeten aus der echten Welt oder alleine spielen wollt - FINAL FANTASY XIV Online ist ein Spiel für alle.

Hier beginnt ein neues Abenteuer für die Krieger des Lichts!

Nachdem die Hoffnung nach Hydaelyn zurückgebracht wurde, tritt der Bund der Morgenröte wieder in die Schatten und die Krieger des Lichts kehren zu einem Leben als einfache Abenteurer zurück. Aber es dauert nicht lange, bis sie eine neue Reise lockt...

Dies ist der erste Teil einer neuen Reihe FFXIV-Eigener Allianz-Raids. Unter dem Titel "Die Mythen Eorzeas: Aglaia" wird der Raid die Spieler:innen auf die Probe stellen, während sie mehr über die Gottheiten erfahren, die als Die Zwölf bekannt sind.

Wenn ihr auf eine Herausforderung aus seid, dann ist diese neue Extremprüfung genau das Richtige für euch. Ihr müsst auf clevere und koordinierte Weise kämpfen, um diesen gefährlichen Gegner zu überwinden.

Stellt euch mit euren Level-90-Charakteren ein weiteres Mal der Ultima-Waffe! Habt ihr es drauf, diesen gefährlichen Gegner noch mal zu besiegen?

Dank der harten Arbeit von Handwerkern und Sammlern ist wieder Leben im einst verwüsteten Firmament von Ishgard eingekehrt. Dazu gehört auch ein neues Wohngebiet: Empyreum!

Grundstücke in diesem neuen Gebiet werden bald zum Kauf zur Verfügung stehen. Während des "Brief des Produzenten" wurde ein Überblick über das (zukünftige) kaufen von Grundstücken, sowie ein Zeitplan für die Lotteriesystem-Verkäufe präsentiert. Unter Lodestone findet ihr mehr Einzelheiten.

Mit Patch 6.1 startet das neue "Abenteurer-Pass"-Feature. Es lässt euch mehrere individuelle Charakterportaits erschaffen, die auf dem aktuellen Erscheinungsbild eures Charakters basieren. Ihr könnt Licht, Animation und Kamerawinkel bestimmen und sogar Informationen wie euren Lieblingsjob und -titel, bevorzugten Spielstil, aktive Spielzeit und mehr hinzufügen!

Während der Live-Sendung lieferte Yoshida-san einige zusätzliche Details zum neuen Spieler-gegen-Spieler-Modus: Crystalline Conflict.

Dieser neue lockere Wettbewerb lässt zwei Teams mit je 5 Spieler:innen antreten, damit sie einen Kristall in das gegnerische Tor befördern. Hierbei handelt es sich um einen entspannten, spaßigen Wettbewerbs-Modus mit einfachen Regeln und kurzen Matches - perfekt für Spieler:innen, die einfach nur eine gute Zeit beim PvP-Spielen haben wollen, ohne dass sie sich einen Kopf um Sieg oder Niederlage machen müssen.

Mit Patch 6.1 kommt neue PvP-Ausrüstung ins Spiel, die inspiriert ist von der erfolgreichen japanischen Fernsehserie GARO. Ihr werdet besondere Reittiere und Ausrüstung verdienen können, die nach der Serie gestaltet ist und vom legendären Charakterdesigner Keita Amemiya entworfen wurde!

Neue Jobs, die in Shadowbringers und Endwalker eingeführt wurden, können jetzt diese Kollaborations-Ausrüstung anlegen.

Bleibt bei der reichhaltigen Geschichte und dem umfangreichen Hintergrund von FINAL FANTASY XIV: Endwalker auf dem Laufenden, und zwar mit dem Reisekodex-Feature! Während ihr durch das 6.1-Hauptszenario spielt, werden alle möglichen Informationen über Charaktere und Begriffe hinzugefügt, die ihr jederzeit nachschlagen könnt.

So wie ihr euch das sicher schon erhofft habt, bringt das neue Update noch mehr Möglichkeiten ins Spiel, sich auszudrücken – und zwar dank neuer Reittiere, Begleiter und Emotes, die dem Spiel hinzugefügt werden!

Patch 6.15 wird es euch ermöglichen, für Kampf-Klassen und -Jobs neue Arkasodara-Stämme-Quests anzugehen.

Er ist zurück. Jedermanns Lieblingsdetektiv kehrt in einer neuen Nebenquest zurück, die mit Patch 6.15 ins Spiel kommt.

Das war ein kurzer Überblick über die Inhalte der Patch-6.1x-Reihe für FINAL FANTASY XIV: Endwalker. Aber das war natürlich nicht alles, zu den weiteren Neuerungen gehören Job-Anpassungen, die Möglichkeit, Ausrüstung anzuprobieren, die im FINAL FANTASY XIV-Online-Store verfügbar ist, oder neue individuelle Wunschlieferungen in Patch 6.15.

Die komplette Übersicht findet ihr auf der FINAL FANTASY XIV: Lodestone-Webseite.

Der "Brief des Produzenten" befasste sich nicht allein mit Patch 6.1. Das neue Album der THE PRIMALS - der offiziellen FINAL FANTASY XIV-Band, die von Sound Director Masayoshi Soken angeführt wird - wird weltweit am 25. Mai 2022 erscheinen!

Es heißt THE PRIMALS - Beyond the Shadow und kann im Square Enix Store vorbestellt werden:

Und weiter geht es mit den Ankündigungen! FINAL FANTASY XIV: Endwalker – The Art of Resurrection – Among the Stars ist ein brandneues, übergroßes, vollfarbiges Art Book mit Artworks, die während der Entwicklung von Endwalker entstanden sind. Es enthält atemberaubende Illustrationen der neuen Jobs Weiser und Schnitter, von neuen Schauplätzen einschließlich Alt-Sharlayan und Radz-at-Han, Dungeons, Prüfungen, Ausrüstung und mehr.

Zudem finden sich in dem Buch Konzeptgrafiken, Referenzmaterial und Botschaften der Künstler, die dem Abschluss der "Hydaelyn und Zodiark"-Saga gedenken. Physische Kopien des Buchs enthalten zudem einen Code für einen exklusiven Aufzieh-Ragnarok-Begleiter.

FINAL FANTASY XIV: Endwalker – The Art of Resurrection – Among the Stars soll am 13. September 2022 erscheinen und lässt sich ab sofort im SQUARE ENIX Store vorbestellen:

Nach all den Worten: Patch 6.1 für FINAL FANTASY XIV: Endwalker macht doch einen tollen Eindruck, oder nicht? Seit dem 12. April ist es verfügbar. Um rund um diesen Patch und FINAL FANTASY XIV Online als Ganzem auf dem Laufenden zu bleiben, solltet ihr am besten dem Team auf Social Media folgen:

Falls ihr die vielen Wunder von FINAL FANTASY XIV: Online bislang noch nicht erlebt habt, ist jetzt die perfekte Zeit gekommen, genau das zu tun.

Die erweiterte kostenlose Testversion umfasst sämtliche Inhalte des Grundspiels A Realm Reborn und der ersten Erweiterung Heavensward (und die Updates bis Patch 3.56) sowie eine zusätzliche spielbare Rasse (Au Ra) und drei zusätzliche spielbare Jobs (Dunkelritter, Astrologe und Maschinist)!

Das sind viele Stunden preisgekrönten Gameplays und aufregender Geschichten, die gleichwertig mit zwei kompletten FINAL FANTASY-Titeln sind - und das ohne begrenzte Spieldauer!