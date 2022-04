PM: Die Geheimtipps der Frühlingsangebote (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr schon bei den Frühlingsangeboten im PlayStation Store zugeschlagen? Die Auswahl ist riesig! Von großen Blockbustern, an deren Werbung kaum jemand vorbei kommt, bis hin zu unbekannten Spieleperlen ist alles dabei. Falls ihr noch nicht so recht wisst, welches Spiel sich zu eurer Sammlung gesellen soll, hätten wir da ein paar Vorschläge:

Ihr habt Lust, mal wieder ein richtig gutes Gegner-Design zu sehen und euch tief in ein japanisches RPG zu stürzen? Dann solltet ihr euch Scarlet Nexus etwas genauer ansehen. Das Rollenspiel ist in einer alternativen Zukunft angesiedelt, in der manche Menschen über ein sogenanntes Psioniker-Hormon im Gehirn verfügen, das ihnen übernatürliche Kräfte verleiht. Doch die Welt verändert sich nicht immer nur in das Positive: Vom Himmel fallen seit einiger Zeit gefährliche Kreaturen, denen normale Waffen kaum etwas anhaben können. Es liegt nun an euch, mit den psionischen Kräften gegen diese Gehirne fressenden Monster anzukommen und ihr Herkunftsgeheimnis zu lüften.

SCARLET NEXUS PS4 & PS5

€69,99 -> €29,39 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Freut euch mit dem The Dark Pictures Anthology: House of Ashes auf den dritten Teil der Gruselspiel-Reihe! Dieses Mal wird die Story etwas ernster und erwachsener, denn ihr folgt einer Gruppe ausgebildeter Elitekräfte für eine Mission in den Irkakkrieg, als euch plötzlich der Boden im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen wegbricht. Ihr findet euch in einem alten sumerischen Tempel wieder, der einem Labyrinth voller Gefahren und Tod gleicht. Denn ihr seid dort nicht allein …

Neben einem Online-Modus, habt ihr bei diesem storylastigen Game auch die Möglichkeit, im Kinomodus mit bis zu fünf Personen im Couch-Koop zu spielen. Dabei übernimmt jeder Spieler mindestens eine Rolle und der Controller wird zum passenden Zeitpunkt einfach weitergegeben. Hoffentlich überlebt ihr alle das gruselige Abenteuer. Oder wenigstens einer von euch!

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5

€29,99 -> €19,79 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Vom Gefangenen zum Wächter: Durch das Einsetzen eines Chips wurde aus euch in Babylon’s Fall ein Wächter mit übermenschlichen Kräften, die es nun zu beweisen gilt. Zum Glück müsst ihr das nicht allein tun: Wer will, kann sich mit weiteren Spielern online zusammentun und gemeinsam das volle Potential der besonderen Kräfte ausschöpfen. Erklimmt den riesigen Turm von Babel, nutzt die euch geschenkten Kräfte klug und erreicht die Schätze, die im Turm verborgen liegen. Doch um das zu schaffen, müsst ihr euch durch unzählige Gegner schlitzen, die euch in diesem Action-Game gegenüberstehen.

Übrigens: Das Entwicklerstudio PlatinumGames kennt ihr vielleicht von Action-Games wie Bayonetta oder Nier:Automata. Mit diesem Spiel können Action-Fans also absolut nichts falsch machen!

BABYLON’S FALL [PS4 & PS5]

€69,99 -> €48,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Chris Tales ist eine Videospielperle, die in eurer Sammlung auf gar keinen Fall fehlen darf. Was passiert in der Zukunft, wenn etwas in der Vergangenheit verändert wird? Das fantastische Indie-Rollenspiel lässt euch all das auf nur einem Bildschirm erleben, während ihr mit der Zeitenmagierin Crisbell versucht, die düstere Zukunft aufzuhalten, die ihrer Welt bevorsteht. Im Zentrum des Grauens steht die Zeitkaiserin, die durch ihre Handlungen womöglich die Welt zerreißen könnte.

Während ihr euch durch die Welt kämpft, neue Verbündete kennenlernt und immer stärker werdet, steht ihr auch zwischenmenschlichen Herausforderungen gegenüber. Immer wieder müsst ihr Entscheidungen treffen, die das gesamte Spiel beeinflussen – in Echtzeit! Also überlegt euch gut, welchen Schritt ihr als Nächstes geht.

Cris Tales

€39,99 -> €19,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Sackoboy ist ein echter Klassiker, der in keiner PlayStation Bibliothek fehlen darf. Als lustig aussehender Strickritter ist es eure Aufgabe, den bösartigen Vex mit seinem Auf-den-Kopf-steller-Gerät aufzuhalten, bevor tatsächlich alles Kopf steht. Dafür springt, rennt und knobelt ihr euch entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern im Couch-Koop-Modus (oder Online) durch zahlreiche liebevoll gestaltete Level. Sackboy und seinen Freunden stehen dabei zahlreiche Geräte zur Verfügung, die das verstrickte Abenteuer noch witziger werden lassen. Diesen 3D-Hüpfspaß dürft ihr auf keinen Fall verpassen!

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5

€69,99 -> €39,89 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Zeit für Horror! Begebt euch mit diesem Action- und Erkundungsspiel als Privatdetektiv nach Oakmont und findet heraus, was hier nicht stimmt. Nicht nur, dass die Menschen wie besessen wirken: Übernatürliche Kräfte lassen Monster und Kreaturen erscheinen, die stark an die größte Inspirationsquelle der Entwickler, H.P. Lovecraft, erinnern. Doch davon dürft ihr euch nicht zu sehr ablenken lassen, während ihr die offene Welt von The Sinking City durchstreift. Wenn ihr dann doch einmal auf die Kreaturen trefft, könnt ihr sie mit einem Waffenarsenal aus den 1920er Jahren bekämpfen. Die Frage ist nur: Bringt das auch wirklich was?

The Sinking City PS5

€49,99 -> €14,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Habt ihr Lust auf eine Prügelei auf offener Straße, wollt euch im echten Leben aber lieber nicht verletzen? Dann könnte das physikbasierte Prügelspiel Drunken Fist etwas für euch sein. Zumindest, wenn ihr der farbenfrohen Polygon-Optik etwas abgewinnen könnt. Der Prügler nimmt sich selbst nicht allzu ernst, was immer wieder für aberwitzige Momente sorgt. Das beginnt schon bei der Prämisse des Spiels: Als stark angetrunkener Protagonist wollt ihr nach einer feuchtfröhlichen Nacht eigentlich nur etwas essen. UNBEDINGT. Also legt ihr euch mit allem an, was euch auf eurer Suche nach leckerem Essen und noch mehr Alkohol im Weg steht.

Drunken Fist

€7,99 -> €3,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Die Menschen beten ihre Götter an? Von wegen! In Eldest Souls sperren sie die Götter in einer Zitadelle ein, um endlich ein freieres Leben zu führen. Dass die göttlichen Wesen das nicht auf sich sitzen lassen wollen, versteht sich von selbst. Über die Welt bricht Chaos und verderbnis ein und nun liegt es an euch, den Untergang aufzuhalten. Allein. Könnt ihr das schaffen? Es werden zahlreiche herausfordernde Kämpfe in diesem Souls-Like-Abenteuer stattfinden, die euch alles abverlangen. Zum Glück könnt ihr von bereits besiegten Göttern Kräfte erlangen, die euch das Leben Stück für Stück erleichtern.

Eldest Souls

€19,99 -> €10,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Ihr wollt euch gerade nicht durch die Hölle prügeln oder andere gefährliche Aufgaben absolvieren, sondern einfach nur entspannen oder etwas gemeinsam mit euren Kindern spielen? Dann werft einen Blick auf die Abenteuer von Peppa Wutz! Zu Beginn des Spiels erstellt ihr euren eigenen tierischen Charakter und begleitet fortan die namensgebende Peppa auf ihren Wegen. Helft ihr, die verlorene Brille zu suchen und macht lustige Ausflüge durch die Umgebung. Alles fühlt sich genauso an wie in der TV-Serie und lässt euch außerdem die vielen tollen Charaktere kennenlernen, während ihr eure ganz eigene Geschichte schreibt.

Meine Freundin Peppa Wutz

€39,99 -> €27,99 | Aktion gültig bis 28.4.2022

Stellt euch vor, ihr müsstet euch durch eine von Bestien befallenes Land kämpfen, um hinter das Schicksal der Welt zu kommen. Aufregend, oder? Genau das ist die Aufgabe der Protagonistin in Ghost Sync, die schon bald auf einen tierischen Begleiter trifft, der von einer Seele eines Mannes besessen ist und den Startschuss für spannende Abenteuer gibt. In diesem geisterhaften Rollenspiel steht ihr regelmäßig bösartigen Kreaturen gegenüber, die es in rundenbasierten Kämpfen zu besiegen gilt. Dabei werdet ihr von heraufbeschworenen Geistern unterstützt, die nicht nur cool aussehen, sondern auch über wahnsinnig starke Kräfte verfügen. Doch auch das wird irgendwann nicht mehr reichen. Also reist herum, werdet stärker und findet einen Weg, alle Geheimnisse zu lüften.

Ghost Sync

€14,99 -> €10,49 | Aktion gültig bis 28.4.2022