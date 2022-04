The Witcher 3: Versionen für PS5 und Xbox Series X|S kommen später

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 28,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wie CD Projekt RED am 13. April über Twitter bekannt gab, wurden die überarbeiteten Fassungen von The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note: 9.0) für Playstation 5 und Xbox Series X|S auf unbestimmte Zeit verschoben:

Wir haben uns entschieden, die verbleibenden Arbeiten an der Next-Gen-Version von The Witcher 3 - Wild Hunt von unserem internen Entwicklerteam durchführen zu lassen. Wir prüfen derzeit den Umfang der zu erledigenden Arbeiten und müssen daher die geplante Veröffentlichung im zweiten Quartal bis auf Weiteres verschieben. Wir werden euch so bald wie möglich mit Neuigkeiten versorgen. Wir danken für euer Verständnis.