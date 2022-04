No Man's Sky Outlaws macht euch zum Rebellen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Mit einem neuen kostenlosen Update erweitert das Team von Hello Games ihr Weltraumspiel No Man's Sky um Outlaws. Hierbei könnt ihr nun eine weitere Karriere als Rebell und Schmuggler einschlagen. Outlaws bringt neue Systeme mit Rebellen-Stationen, eine neue Raumschiffklasse, die sogenannten Solar-Schiffe, neue Missionen und die Möglichkeit ein eigenes Geschwader mit Flügelmännern zu rekrutieren und zu verwalten.

Auch die Weltraumschlachten wurden überarbeitet. So haben gegnerische Raumschiffe jetzt Schilde und ihr könnt die Kämpfe nun in der Planetenatmosphäre austragen, um zum Beispiel eure Siedlung vor Piraten zu beschützen. Zudem wurden eure Stellplätze auf dem Frachter von bisher sechs auf neun aufgestockt und noch vieles mehr. Eine neue Expedition mit dem Titel The Blighted, die euch rebellisch auf Schnitzeljagd schickt, soll bald folgen. Das Outlaws-Update steht euch ab sofort zur Verfügung.