Old World: Ab 19. Mai auf Steam und GOG // Neuer DLC kurze Zeit gratis

PC Linux MacOS

Die Tage der Epic-Games-Store-Exklusivität nähern sich dem Ende für Old World (im Check), dem 4X-Strategie-Titel von Soren Johnsen, Lead Designer hinter Civilization 4. Ab dem 19. Mai 2022 könnt ihr Old World auch auf Steam und bei GOG erwerben, das zudem damit Linux voll unterstützen wird.

Am selben Tag erscheint zudem mit Heroes of the Aegaen die erste Erweiterung für Old World. Die bietet sechs neue historische Szenarien im griechischen Kulturkreis und lässt euch historische Herrscher wie Leonidas oder Alexander den Großen übernehmen. Das Besondere: In den ersten zwei Wochen nach Erscheinen könnt ihr Heroes of the Aegaen kostenlos herunterladen.