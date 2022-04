PM: game-Verband: Velyana Angelova unterstützt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 13. April 2022 – Seit dem 1. April verstärkt Velyana Angelova als Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit den game – Verband der deutschen Games-Branche. In ihrer Position berichtet sie an Teamleiter Martin Puppe und unterstützt bei der vielfältigen Kommunikation des Verbands, etwa beim Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten, der Organisation von Presseterminen und -events, dem Verfassen unterschiedlichster Texte sowie beim Medienmonitoring. Sie folgt auf Sabine Saeidy-Nory, die im März nach über fünfeinhalb Jahren den Verband auf eigenen Wunsch verlassen hat. Velyana Angelova hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin sowie Marketing Management an der New Bulgarian University studiert und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Public Relations. Durch ihre berufliche Laufbahn als PR-Beraterin in verschiedenen PR- und Kommunikationsagenturen konnte sie Erfahrungen in vielen Branchen wie Technologie, Bildung und E-Learning und nicht zuletzt Games sammeln.

Martin Puppe, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim game: „Velyana ist eine wertvolle Verstärkung für das game-Team. Als erfahrene PR-Expertin bringt sie aus den verschiedenen Stationen bei PR-Agenturen ein umfangreiches Know-how mit – sowohl thematisch als auch mit Blick auf die unterschiedlichen PR-Werkzeuge.“

„Ich freue mich sehr, beim game an Bord zu sein und auf die vielen neuen Herausforderungen in der faszinierenden und dynamischen Games-Branche. Ich freue mich bereits sehr, die Themen des game mitzugestalten und das Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Ein persönlicher Bonus für mich ist, dass ich schon immer einen großen Teil meiner Freizeit mit Computer- und Videospielen verbracht habe – und jetzt kann ich diese Leidenschaft auch beruflich beim game-Verband einsetzen“, sagt Velyana Angelova, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

