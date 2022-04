Eiyuden Chronicle - Rising: Action-RPG der Suikoden-Macher kommt im Mai

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im August gelang Entwickler Rabbit Bear Studios eine enorm erfolgreiche Kickstarter-Kampagne für das JRPG Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes, die umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro einnahm. Durch den Erfolg wurde auch direkt die Entwicklung eines Spin-offs finanziert. Bei Eiyuden Chronicle - Rising handelt es sich um ein Action-RPG mit Städtebau-Elementen, dass die Vorgeschichte einiger Helden aus Hundred Heroes erzählt. Nun wurde bekannt gegeben, dass Eiyuden Chronicle - Rising am 10. Mai 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint – zudem ist Rising sowie auch später das Hauptspiel ab Launch im Xbox Game Pass für PC und Konsolen enthalten.

Hinter Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes, das sich die Tugenden klassischer JRPGs der Playstation-Ära auf die Fahnen schreibt, stehen bekannte Namen der Suikoden-Reihe: Der Autor von der ersten beiden Serienteile Yoshitaka Murayama, Charakter-Designerin von Teil 1 und 4 Junko Kawano und Osamu Komuta, Game Director von Suikoden Tierkreis. Außerdem ist Junichi Murakami, der Game Director von Castlevania - Aria of Sorrow als Art Director an Bord. Eiyuden Chronicle - Hundred Heroes verspricht eine epische Geschichte und einen enorm großen Cast an rekrutierbaren Helden – wie es zuvor Markenzeichen der Suikoden-Reihe war.