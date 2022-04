Richard Garriott arbeitet an einem MMO-Rollenspiel mit NFT-Verkäufen

PC

Einige Jahre war es im Spiele-Bereich recht still um ihn geworden, nun meldet sich Richard Garriott, der Schöpfer der legendären Rollenspiel-Serie Ultima, zurück. Zusammen mit seinem ehemaligen Weggefährten Todd Porter, mit dem er damals schon bei Origin Systems zusammenarbeitete, hat er ein neues Studio namens DeMeta, einen Ableger von DeHorizon, gegründet. Beide haben unter anderem auch zusammen an Ultima Online und zuletzt am gescheiterten Shroud of the Avatar (zur News) gearbeitet.

Ihr erstes Projekt mit dem neuen Unternehmen ist die Entwicklung eines Online-Rollenspiels, das Blockchain-Technologie beinhalten soll. Oder vereinfacht ausgedrückt: Der Verkauf von Grundstücken (und vielleicht auch mehr?) als NFT soll das Spiel mit finanzieren. Porter kommentiert dies folgendermaßen:

Ultima hat eine enorme Fangemeinde von über 25 Millionen Spielern. Unsere Mission ist es, MMOs auf die nächste Stufe zu heben. Wir bieten dieser riesigen Fangemeinde die Möglichkeit, bei der Entwicklung unseres nächsten Titels mitzuhelfen und die nächste Version von Rollenspiel so zu gestalten, wie Richard und ich es in der Vergangenheit getan haben.

Garriott selbst meint dazu:

1997 veröffentlichte mein Team bei Origin das erste echte Massively-Multiplayer-Online-Game. Ultima Online schuf etwas Neues und brachte ein Genre hervor, das sich seit mehr als 25 Jahren weiterentwickelt und wächst. Wir versuchen, die gleiche Magie zu erzeugen, um MMOs erneut zu entwickeln und zu beleben.

Laut einem Bericht von Massively Overpowered soll das bisher noch unbenannte neue Spiel so wie auch schon Ultima Online eine isometrische Perspektive bieten. Viel mehr Details sind bisher noch nicht bekannt, allerdings befindet sich das Projekt auch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Dem Duo sei im Übrigen auch bewusst, dass Kryptospiele traditionell keine besonders guten Spiele sind und dass die Spieler ihnen gegenüber immens (und zu Recht) skeptisch sind. Trotzdem sehen sie dieses Geschäftsmodell als eine Möglichkeit, "den Spielern einen direkten Wert zu bieten" ohne auf Pay-To-Win-Mechaniken zurückgreifen zu müssen.

In einem Interview bei PCGamesN führt Garriott das weiter aus:

In Ultima Online, als die Leute anfingen, Läden auf eBay zu kaufen und zu verkaufen, mussten wir uns fragen, was wir davon halten. Wollen wir das stoppen, weil wir nicht garantieren können, dass der Verkauf auch wirklich von Dauer sein wird? Und wir haben nichts davon. Alles, was wir von den Leuten bekommen, die mit Gegenständen handeln, sind Risiken und Beschwerden. Die Blockchain ist eine Möglichkeit, die wirtschaftlichen Verhältnisse auf eine sehr faire und konsistente Weise zwischen den Spielern zu klären, die diese virtuellen Güter kaufen, verkaufen und handeln.

Es bleibt nun abzuwarten, ob Garriott aus dem letzten Debakel bei Shroud of the Avatar gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen hat.