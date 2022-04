PM: Keim der Hoffnung ab sofort in Anno 1800™ erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 12. April 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Spielende im ersten DLC des vierten Jahres von Anno 1800™, Keim der Hoffnung, mächtige landwirtschaftliche Zentren, sogenannte Haciendas, bauen können. In der neuen Welt können von nun an Ländereien verwaltet und Importgüter produziert werden, um die Unabhängigkeit der Bevölkerung zu stärken. Die neuen Haciendas bieten die Möglichkeit, bereits vorhandenen Lebensraum zu erweitern, die Flächen der einzelnen Inseln durch Baumodule zu beeinflussen und die Produktivität durch hochwertigen Dünger zu steigern.

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

Das mit Keim der Hoffnung kommende Szenario „Der silberne Käfig“ wird Spielende vor die Herausforderung stellen, eine komplizierte Silber-Produktionskette über wechselnde Witterungen hinweg aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Um die Veröffentlichung von Keim der Hoffnung und den Start des vierten Jahres zu feiern, können Spielende vom 12. bis zum 19. April das komplette Grundspiel von Anno 1800 kostenlos auf Ubisoft Connect und dem Epic Games Store genießen. Die Gratis-Woche wird vom 12. April, 16:00 Uhr UTC/6:00 Uhr MESZ bis zum 19. April, 16:00 Uhr UTC/6:00 Uhr MESZ, verfügbar sein und die Spielenden können darauf zugreifen unter: https://freeweekend.ubisoft.com/anno1800

About Ubisoft Mainz

The teams at Ubisoft Mainz are engineering Ubisoft’s biggest blockbusters. Operating from a historic city in the heartland of Germany, the studio develops genre pushing games like the acclaimed Anno 1800 and lends decades of expertise to AAA co-development projects like Tom Clancy’s Rainbow Six Siege and the upcoming Beyond Good and Evil 2. More information at mainz.ubisoft.com.