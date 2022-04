Planet Zoo: Wetlands Animal Pack erschienen / Benefiz-Stream

PC

Ab sofort könnt ihr euren Tierpark in Planet Zoo noch weiter ausbauen, Entwickler Frontier hat das Wetlands Animal Pack veröffentlicht. Welche Tiere ihr damit zusätzlich bekommt, ist durch den Namen weitestgehend selbsterklärend. Insgesamt erwarten euch acht neue Bewohner der Feuchtgebiete, die Einzug in euren Zoo halten können:

Capybara

Schnabeltier

Asiatischer Kleinkrallenotter

Brillenkaiman

Weißnacken-Moorantilope

Wasserbüffel

Rotscheitel-Kranich

Donaukamm-Molch

Natürlich bringt die Erweiterung auch einige neue Einrichtungsgegenstände, um den frischen Bewohnern das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ihr habt Unterwasser-Futterstationen, einen Heißwasserhahn und eine Unterwasserboje. Außerdem gibt es ein neues Szenario in der Pantanal-Region in Brasilien. Hier müsst ihr in eurer Funktion als Zoowärter Tiere retten, die nicht mehr zurück in ihren natürlichen Lebensraum können.

Preislich liegt das Wetlands Animal Pack bei 9,99 Euro, einen Trailer findet ihr unterhalb dieser News. Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Frontier läuft außerdem aktuell ein Stream, in dem ihr den Capybaras aus dem Shepreth Wildlife Park in Cambridgeshire zusehen könnt. Noch bis 20:40 Uhr deutscher Zeit soll die Übertragung laufen, alle in dieser Zeit eingegangenen Spenden werden direkt an die Shepreth Wildlife Conservation Charity gespendet. Diese unterstützt weltweit die Erhaltungsbemühungen im Shepreth Wildlife Park sowie eine Reihe weiterer internationaler Projekte.