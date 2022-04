Hell is Us: Surreales Action-Adventure der Mordheim-Macher angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Nacon und der Entwickler Rogue Factor (Mordheim - City of the Damned, Necromunda - Underhive Wars) haben ein neues 3D-Action-Adventure angekündigt. Mit Hell is Us setzt das kanadische Studio nicht auf eine etablierte Lizenz, sondern präsentiert eine eigene, surreale Spielwelt.

Ihr werdet in Hell is Us eine halboffene Welt erkunden, um die Vergangenheit des Helden in einem von Bürgerkrieg verheerten Land zu ergründen. Das seltsame Land wurde von übernatürlichen Kreaturen überrannt, die Darstellungen auf Grabsteinen und Monumenten in der Region ähneln, die ihr mit einer speziell zur Bekämpfung der Wesen geschmiedeten Klinge bekämpft.

Creative Director Jonathan Jaques-Belletête (früher unter anderem Art Director bei Deus Ex - Human Revolution und Deus Ex - Mankind Divided) betont den Erkundungs-Aspekt, der Abenteuer-Feeling vermitteln soll:

Ein detaillierter Quest-Log oder ein genauer Wegpunkt auf der Karte sind nicht nötig: Wir wollen, dass alle den Nervenkitzel des Abenteuers spüren und sich von ihren Gefühlen und Instinkten leiten lassen.

Hell is Us nutzt die Unreal Engine 5 und soll 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.