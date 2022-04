PM: NBA 2K22 Saison 6: Das müsst ihr über Zero Gravity wissen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In der brandneuen Saison 6 der erfolgreichen Basketballsimulation NBA 2K22 geht es galaktisch zu: Unter dem Motto Zero Gravity begleitet ihr den aufstrebenden Superstar Jayson Tatum von den Boston Celtics auf seinem kometenhaften Aufstieg Richtung Playoffs und es erwarten euch neue Herausforderungen, bei denen ihr gegen Gegner aus aller Welt antretet. Was euch alles an frischen Inhalten und großartigen Belohnungen erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

In den kommenden sechs Wochen ist wieder einiges in der Stadt und Cancha Del Mar los: Ihr macht euch auf eine epische Reise in die Stratosphäre und noch weit darüber hinaus, wenn ihr die zahlreichen Courts für Herausforderungen aufsucht. Erreicht Stufe 40 und schnappt euch das entzückende Bunny-Maskottchen sowie weitere Belohnungen, wie zum Beispiel exklusive Saison 6-Kleidung und ein absolut cooles BMX.

Nehmt an galaktischen Events wie TKO für PS5 und Power Up für PS4 teil und beweist euer Können am Ball. In Power Up besucht ihr dabei einen Court auf einer traumhaften griechischen Insel und tretet in 5v5-Matches gegen die Konkurrenz an. Wenn ihr gut genug seid, steigt ihr in den Olymp auf und gewinnt wertvolle Belohnungen, unter anderem XP-Tokens sowie ganz besondere Bekleidung.

Playoff-Agenden mit allen 20 Teams, beeindruckende Momente basierend auf stellaren Playoff-Leistungen oder eine Stufe 40 Dark Matter-Karte des Australiers Josh Giddey, dem aufsteigenden Sterns der Oklahoma City Thunder: In Saison 6 habt ihr wieder die besten Voraussetzungen das Rooster in Mein TEAM weiter zu verbessern.

Das ist aber noch lange nicht alles: Sammelt 4000 Karten und sichert euch im Tausch eine mächtige Dark Matter Dirk Nowitzki-Spielerkarte und macht euch auf die Jagd nach allen 80 Abzeichen im Spiel, um ein Hall of Fame-Abzeichen zu erwerben.

Ihr wollt noch mehr Belohnungen? Kein Problem, in The W. kehrt ihr in die historische 25. Saison der WNBA zurück und sichert euch brandneue Goodies, darunter eine 2K Breakthrough-Ausrüstung, reichlich VC, ein Extra-Abzeichen-Punkt oder ein saisonales Bekleidungspaket. Zudem habt ihr nach Erreichen des Hall of Fame-Status die Möglichkeit, die WNBA-Legenden Katie Smith und Cheryl Ford in eure Kontaktliste aufzunehmen.

US-Rap-Star Smino, der belgische Hip-Hop-Künstler Krisy oder die aus London stammenden ENNY: Eine neue Playlist mit Originalaufnahmen der A COLORS SHOW bereichert den abwechslungsreichen NBA 2K22-Soundtrack mit den globalen Klängen der COLORS-Künstler-Community. Im Rahmen der Kooperation von NBA 2K mit COLORSxSTUDIOS wird auch exklusiv eine Folge der A COLORS SHOW mit Rapper GUAPDAD 4000 aufgeführt und erstmals ein Musikvideo im Spiel zu sehen sein.

Auf Dre müsst ihr in der brandneuen Episode von Getting Buckets leider verzichten, dafür hat Niko Backspin aber mit Freiplatzlegende und talentiertem Hymnenschreiber Lakmann einen spannenden Gast im Studio. Schaut euch den wie immer extrem unterhaltsamen Expertentalk an.

Weiter geht es auf dem Kanal von Backspin: Hier beweist Lakman, dass er nicht nur einen richtig guten Flow auf dem Court hat, sondern auch mit fetten Beats überzeugt. Lasst euch den eigens für NBA 2K geschriebenen Song auf keinen Fall entgehen.

NBA 2K22 für PS5

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle für PS4 & PS5

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition für PS5