Beyond The Edge Of Owlsgard: Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet

Die Kickstarter-Kampagne zum kommenden Retro-Point-and-Click-Adventure Beyond The Edge Of Owlsgard ist heute beim Stand von 36.317 Euro erfolgreich zu Ende gegangen. Ursprünglich hatte der Schöpfer Hans "WatchDaToast" Klöpfl um eine Summe von 5.000 Euro gebeten, um damit die Kosten für die englische Übersetzung tragen zu können.

Da die 682 Unterstützer aber mehr als die siebenfache Summe zusammengetragen haben, wurden zusätzlich noch einige "Stretch Goals" erreicht. Die wichtigste Errungenschaft dürfte dabei wohl die komplette Synchronisation in deutscher und englischer Sprache sein. Die Sammler freuen sich über ein Upgrade der Spielebox: Ab der 75-Euro-Marke erhalten die Unterstützer nun eine "Big Box" wie zu den besten Adventure-Zeiten, anstelle einer langweiligen DVD-Hülle. Dazu kommen noch Übersetzungen ins Französische und Spanische.

Derzeit ist geplant, dass das Spiel im September für PC und SteamOS / Linux erscheinen wird.