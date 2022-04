Elden Ring: Gewaltfreier Speedrun-Rekord in unter 9 Minuten

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Speedrunner Distortion2 hatte bereits zeitweise einen Rekord aufgestellt, weil er in einem Any%-Run Elden Ring (im Test, Note 8.5) in weniger als 30 Minuten durchspielte. Dabei kamen diverse Tricks zum Einsatz, um Teile des Spiels zu überspringen oder Bosse ohne Gegenwehr zu besiegen. In einem neuen Anlauf ist er nun bereits in 8 Minuten und 56 Sekunden zum Eldenfürst aufgestiegen.

Um das zu erreichen, hat er alle Bruchstellen des Action-Rollenspiels von From Software ausgenutzt und seine Mechaniken aus den Angeln gehoben: Im Run besitzt er kein Pferd und levelt nicht auf. Gewissermaßen ist der Durchgang auch gewaltfrei, denn er greift keinen Feind an. Stattdessen nutzt er vorhandene Ingame-Teleportpunkte in Verbindung mit dem Zip-Glitch, der seine Figur durch die Luft schleudert, wenn er auf bestimmte Weise blockt und sich dabei bewegt. Schließlich nutzt er andere Fehler aus, sodass er unter anderem zum Ende des Spiels kommt, nachdem ihn einer der letzten Bosse der Hauptquest besiegt hat.

Es gibt indes auch ein anderes Video, in dem Youtuber IronPineapple die Vielseitigkeit des Charaktersystems von Elden Ring dadurch demonstriert, dass er Elden Ring regulär auf "pazifistische" Weise durchspielt, indem er beschworene NPCs und Geister heilt, während diese die Drecksarbeit machen oder Feinde in den Tod springen lässt. Man darf dort allerdings streiten, ob es sehr pazifistisch ist, gewisse Feinde in einen Abgrund zu stoßen und dann zu sagen, die Schwerkraft habe sie umgebracht.