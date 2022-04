Sonic the Hedgehog 2 legt besten Videospiel-Filmstart aller Zeiten hin

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Eröffnungswochenende hat die Spielverfilmung Sonic the Hedgehog 2 mehr als 71 Millionen US-Dollar an den nordamerikanischen Kinokassen und 141 Millionen US-Dollar weltweit eigenommen. Damit läuft der blaue Igel in der Region anderen aktuellen Streifen wie dem Marvel-Film Morbius und Ambulance von Michael Bay davon.

Obendrauf bricht Sonic the Hedgehog 2 damit den Rekord für den erfolgreichsten Kinostart einer Videospielverfilmung. Bei dem Rekordhalter handelte es sich dabei um den ersten Sonic-Kinofilm, der 2020 in Nordamerika (noch vor den ersten Maßnahmen aufgrund der Covid-Pandemie) 58 Millionen US-Dollar in den ersten drei Tagen in die Kassen spülte, in seiner gesamten Laufzeit mehr als 319 Millionen US-Dollar Gewinn erzielte und so zur aktuell erfolgreichsten Spieleverfilmung wurde.

Ein wenig der alten Konkurrenz zwischen Sega und Nintendo liegt in der Luft, denn es wird spannend zu sehen, wie sich im Vergleich dazu der Super Mario-Animationsfilm schlägt, der im Dezember 2022 starten soll.