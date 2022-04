Deutscher Games-Markt laut Branchenverband um 17 Prozent gewachsen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei all den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie gab es doch einen klaren Gewinner: die Spielebranche. Bereits im Jahr 2020 konnte der deutsche Markt einen massiven Zuwachs verzeichnen, laut dem Branchenverband game ging es 2021 noch weiter bergauf. Laut einer Erhebung wurden im vergangenen Jahr rund 9,8 Milliarden Euro mit Spielen, Gebühren für Online-Dienste sowie Hardware umgesetzt. Das ist eine Erhöhung um satte 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zum Vergleich: Von 2019 auf 2020 war die Branche bereits um 32 Prozent gewachsen. Diese Daten stammen von den Marktforschungsunternehmen GfK und data.ai.

Die größten Wachstumsfaktoren waren dabei Konsolen (plus 23 Prozent), Zubehör für Spiele-PCs (plus 22 Prozent) und In-Game- und In-App-Käufe (plus 30 Prozent). Damit zeigt sich auch, dass Free-to-Play-Titel sich anhaltender Beliebtheit erfreuen. Doch auch bei den Konsolen konnte ein massiver Zuwachs verzeichnet werden – und das, obwohl viele Geräte seit geraumer Zeit nicht anständig verfügbar sind. Trotzdem konnte der Umsatz um 23 Prozent auf 808 Millionen Euro steigen. Rund 1 Milliarde Euro wurde mit PCs und Laptops umgesetzt. Das ist ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Verhältnis nicht mehr so stark gewachsen sind Online-Dienste wie der Xbox Game Pass, EA Play und Ubisoft+. Mit 720 Millionen umgesetzten Euro handelt es sich "nur" um einen Wachstum von vier Prozent. Dabei sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass just diese Sparte im Vorjahr um satte 50 Prozent gestiegen ist.

Nach dem historischen Wachstumssprung 2020 konnte der deutsche Games-Markt auch 2021 weiter stark zulegen. Das zeigt auch: Diejenigen, die Games während der Lockdowns erstmals für sich entdeckt haben, finden auch langfristig Gefallen daran. Besonders erfreulich ist das starke Wachstum bei Gaming-Hardware. Ob Spielekonsolen oder Gaming-PCs: Zum wiederholten Male haben die Spielerinnen und Spieler in Deutschland stark in ihr Equipment investiert, um auch künftig Games in der bestmöglichen Qualität genießen zu können. Dabei konnte die Nachfrage nicht immer bedient werden, es wäre also sogar noch ein größerer Umsatzanstieg möglich gewesen.

So der game-Geschäftsführer Felix Falk.