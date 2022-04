The Wheel of Time: Legends Fantasy-Klassiker auf GOG

PC

Die 1989 von Bob Gates und Mike Verdu gegründete amerikanische Softwareschmiede Legend Entertainment war zu ihrer Schaffenszeit eher für klassische Adventures wie Eric the Unready, Frederik Pohl's Gateway oder die mehrteilige Spellcasting-Reihe bekannt. Ende des Jahres 1999 wagte man sich nach der Premiere mit Unreal jedoch mit The Wheel of Time erneut in das Genre der 3D-Egoshooter vor. Der Titel beruhte auf den gleichnamigen Werken des 2007 verstorbenen amerikanischen Autors Robert Jordan, einem mehr als 30 Bände umfassenden Fantasy-Zyklus, der hierzulande als Das Rad der Zeit Bekanntheit erlangte.

Die Retrospezialisten der Night Dive Studios erweckten den mehr als 20 Jahre alten Fantasy-Titel kürzlich gemeinsam mit CD Projekt auf GOG.com digital wieder zum Leben, dort ist The Wheel of Time seit dem 6. April für PC käuflich erwerbbar, derzeit noch mit einem Launch-Rabatt von 10 Prozent für 8,99 statt den regulären 9,99 Euro. Das mehrminütige Intro-Video von The Wheel of Time haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden.

In der umfangreichen und mit Story-FMV-Sequenzen ausgestatteten Singleplayer-Kampagne besucht ihr als Zauberin eines Ordens einige sehr bekannte Orte aus der Roman-Reihe und kämpft dort gegen zahlreiche Widersacher, unterstützt von insgesamt 40 aktiven und passiven Artefakten, die als Ersatz für Magie dienen.

Die Versoftung konnte seinerzeit aufgrund der opulenten 3D-Optik (auf Basis der Unreal-Engine), dem erstklassigen Level-Design samt detaillierter Schauplätze nicht zuletzt auch wegen eines neuartigen Multiplayer-Modus in den hiesigen Spielemagazinen hohe Wertungen einheimsen. So vergaben seinerzeit die testenden Redakteure der Powerplay-Spielezeitschrift eine Spielspaß-Wertung von hervorragenden 88 %, bei den Magazin-Kollegen von der PC Games fuhr der Titel sogar eine 90er-Wertung ein.