Age of Empires 4: Season One mit zahlreichen Events steht an

PC

Am 13. April startet in Age of Empires 4 "Season One". Sie wird bis 30. Juni laufen. Neben dem kompetetiven Multiplayer gibt es auch Events und Belohnungen fürs Einloggen.

Die Ranked Seasons sind in drei Tier aufgeteilt. Die jeweils sechs erzielbaren Ränge reichen von Bronze bis Conqueror. Je nach eurem Abschneiden winken verschiedene Belohnungen, wie Abzeichen, Wappen und Statuen.

Die Events laufen jeweils zwei Wochen. Der erste Event läuft vom 13. April bis 27. April und ihr könnt verschiedene Wappen und Portraits ergattern. Dazu müsst ihr beispielsweise an Ranked Season Spiel bestreiten. Schließlich gibt es sogar fürs bloße, einmalige Einloggen während der Events Belohnungen.