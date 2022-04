Voodoo Detective: Point-and-Click-Adventure erscheint bereits im Mai

PC iOS Linux MacOS Android

Im letzten Jahr kündigte Short Sleeve Studio mit Voodoo Detective sein Spieledebüt an, jetzt gibt es auch einen offiziellen Erscheinungstermin für das klassische Point-and-Click-Adventure mit seinen wunderschönen handgezeichneten und hochauflösenden Hintergründen. Am 3. Mai soll es bereits soweit sein. Bei der Betrachtung der Screenshots könnte man denken, dass es sich dabei um die Verschmelzung von Comic-Adventures wie etwa The Curse of Monkey Island von LucasArts mit Gabriel Knight - Sins of the Fathers von Sierra On-Line handelt, das sich ebenfalls mit dem Thema Voodoo auseinandersetzt. Wir dürfen gespannt sein, ob das Werk seinen Vorbildern gerecht wird.

Voodoo Detective versetzt euch nach New Ginen, eine kleine Inselstadt mit "reicher Voodoo-Kultur, überrannt von Ladenketten und überschwemmt von privilegierten Touristen". Ihr schlüpft in die Rolle des namensgebenden Voodoo-Detektivs und dürft seinen neuesten Fall lösen, der sich um eine mysteriöse Dame ohne Vergangenheit, schmutzige Geheimnisse und gefährliche Intrigen dreht.

Die englische Synchronisation bietet prominente Sprecher aus Spielen und Filmen wie Mass Effect, Dragon Age, Final Fantasy, Fallout, Diablo, Avatar - The Last Airbender, Star Trek, Austin Powers und vielen mehr. Der mit Live-Instrumenten eingespielte Soundtrack stammt von keinem Geringeren als Peter McConnell, unter anderem bekannt aus Grim Fandango, Monkey Island und Psychonauts. Neben den Versionen für Linux, MacOS und PC sollen auch die mobilen Plattformen Android und iOS unterstützt werden.