AGS Awards 2021: Deutsches Indie-Studio räumt Großteil der Preise ab

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bis zum 31. März durften alle Mitglieder des AGS-Forums abstimmen, gestern Abend wurden dann innerhalb der traditionellen und speziell dafür erstellten Adventure-Game-Studio-Zeremonie-Anwendung die Gewinner der AGS-Awards 2021 gekürt. Eine Aufzeichnung der gesamten Feierlichkeiten findet ihr am Ende dieser News, auf eine "Will-Smith-Ohrfeigen-Funktion" wurde dabei zum Glück verzichtet.

Der klare Sieger des Abends war If On A Winter's Night, Four Travelers (zum User-Artikel) des Berliner Duos Dead Idle Games. Das kostenlose Point-and-Click-Adventure bekam Auszeichnungen in den Kategorien "Best Game Created with AGS", "Best Freeware Game Created with AGS", "Best Writing", "Best Character (Lady Valérie Winterbourne)", "Best Gameplay", "Best Background Art", "Best Animation" und "Best Music & Sound". Mit insgesamt acht Auszeichnungen räumte das deutsche Indie-Studio mehr als die Hälfte der verfügbaren Preise ab.

Aber auch das kommerzielle Adventure Strangeland (zum User-Artikel) der Wormwood Studios wurde von der Community nicht vergessen. Das von Wadjet Eye Games herausgebrachte Spiel bekam immerhin noch vier Trophäen, und zwar in den Kategorien "Best Character Art", "Best Voice Work", "Best Programming" und "Best Puzzles".

Jeweils eine Auszeichnung gab es für One More Fathom ("Best Non Adventure Game Created with AGS"), Breakfast on Trappist-1 ("Best Short Game") und Nightmare Frames (zur News) ("Best Demo") von Postmodern Adventures, die mit Urban Witch Story (zur News) im letzten Jahr die großen Gewinner waren und voraussichtlich bei den AGS-Awards 2022 wieder eine wichtige Rolle spielen werden.

Überraschenderweise gingen zwei hochgehandelte Kandidaten leer aus: Sowohl der kommerzielle Titel Chronicle of Innsmouth - Mountains of Madness (zum User-Artikel) als auch das kostenlose Sierra-Remake King's Quest 4 - The Perils of Rosella Retold (zum User-Artikel) erhielten keine Auszeichnung.