Macht das kleine Ding großen Eindruck?

andere

Teaser Nach der C64-Miniatur folgt nun vom selben Hersteller ein kleiner Amiga 500. Wandert der A500 Mini in eure Regale?

Kleine Nachbauten von Heimcomputern und Konsolen mit vorinstallierten Emulationen liegen weiter im Trend. Nach den "Classic Mini"-Versionen von NES und SNES, der Mini-Version der ersten Playstation und C64 Mini erscheint nun vom selben Hersteller des letztgenannten Miniatur-Heimcopmputers der A500 Mini, den Rüdiger Steidle diese Woche im Videotest vorstellte.

Doch hört ihr auch den Sirenenruf des Winz-Amigas oder stößt er auf taube Ohren? Und wenn der A500 Mini keinen großen Eindruck auf euch macht, reizt euch dieses spezifische Modell nicht oder könnt ihr allgemein mit den Mini-Produkten nichts anfangen? Verratet es uns, indem ihr in der Umfrage unten eure Stimme abgebt und teilt gerne eure Leidenschaft oder euer Unverständnis für den Mini-Trend in den Kommentaren!

