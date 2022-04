Tomb Raider: Autorin der Reboot-Trilogie bei neuem Projekt nicht dabei

Shadow of the Tomb Raider ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Wie wir aus den letzten Minuten des Unreal Showcase von Epic Games am 5. April durch Dallas Dickinson erfahren haben, arbeitet Crystal Dynamics an einem neuen Tomb Raider und wird dazu die Unreal Engine 5 verwenden. Viel mehr Information zum Spiel gab es nicht.

Auf eine Anfrage während der BAFTA-Awards durch Eurogamer bei Drehbuch-Autorin Rhianna Pratchett, die für die Story und den Charakter-Background der Reboot-Trilogie des Franchise zuständig war, bestätigte diese die aktuellen Arbeiten am neuen Projekt. Sie selbst sei nicht in die Produktion involviert, freue sich aber und sei gespannt, was das Studio mit Lara machen werde. Pratchett weiter dazu:

Wir hatten wirklich eine lustige Zeit, als wir ihren Charakter weiterentwickelten. Ich freue mich zu sehen, wie sie nun selbstständig wird und Freude an dem hat, was sie tut. Denn als wir das Reboot-Script schrieben, war sie erst auf dem Weg, ein echter Tomb Raider zu werden. Sie war wie ein Proto-Tomb-Raider und all die Eigenschaften, die man mit ihr verbindet, wie Zähigkeit, Tapferkeit oder Einfallsreichtum sprudelten bei ihr erst an der Oberfläche.

Ich möchte nun die volle Entfaltung sehen, ich möchte die frechen Einzeiler und all die Dinge sehen, die ich noch gerne geschrieben hätte. Aber damals war sie noch nicht in diesem Stadium, sie hatte noch nicht das Selbstvertrauen. Ich denke, dass die Trilogie bei den Fans sehr gut angekommen ist und es sehr spannend wird zu sehen, was sie als nächstes tun wird.