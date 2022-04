PM: Serious Sam: Tormental ballert sich aus dem Early Access! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Serious Sam: Tormental ballert sich aus dem Early Access!

Serious Sam: Tormental ist ein Top-Down-Roguelite-3DShooter, in dem sich Spielerinnen und Spieler durch den gequälten Verstand von Mental – der Halbgott der Zerstörung – spielen, während sich dieser Welten und Monster ausdenkt, die den Weg zu seinem inneren Ich im Wege stehen. Ganz normal, oder? Ursprünglich wurde das Spiel 2019 als Teil von Croteams Incubator-Programm im Steam Early Access veröffentlicht und ist nun vollständig überarbeitet und ab sofort verfügbar!

Tief in einem verlassenen Tempel liegt ein verfluchtes Artefakt, ein uraltes Gerät, das zu Unvorstellbarem fähig ist; könnte dies der Schlüssel sein, um in den Geist von Mental, dem Gott der Zerstörung einzudringen? Dies könnte die einzige Chance für „Serios“ Sam Stone sein, tief in die verdrehte Welt von Mentals böser Fantasie einzutauchen, wo ihn seine Suche in den Kampf gegen rücksichtslose Monsterhorden führen wird. Ein ganz normaler Arbeitstag halt.

Die Vollversion von Serious Sam: Tormental führt ein neues Gebiet namens The Fortress ein, das neue Feinde und Elite-Varianten enthält, sowie Torments – spezielle Läufe mit voreingestellten Startwaffen, Kräften und Bedingungen, für die es jeweils Bestenlisten gibt. Das Update enthält außerdem Dutzende neuer Waffen, Perks, Kräfte, Quests, Musik und sogar einen brandneuen Charakter namens Ugh Zan Jr!

