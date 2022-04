Rogue Legacy 2 verlässt am 28. April den Early Access // neuer Trailer

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im seinem Erscheinungsjahr 2013 waren Rogue-Like-Spiele stark angesagt, der Plattformer Rogue Legacy kam also zur richtigen Zeit. Nebenbei hat das Spiel dem Genre weitere interessante Aspekte hinzugefügt, wie zum Beispiel das Vererben von Eigenschaften an seine Nachfahren. Kein Wunder also, dass es sich zu einem Indie-Hit entwickelte - für Heinrich Lehnhardt war es sogar ein Geheimtipp bei den besten Spielen des Jahres 2013.

Wenig überraschend begann Cellar Door Games also mit den Arbeiten am Nachfolger und veröffentlichte die Vorab-Version von Rogue Legacy 2 im August 2020 im Steam Early Access. Jetzt wurde bekannt, dass die Vollversion am 28. April 2022 verfügbar sein wird. Das freut natürlich die Entwickler:

Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, alten und neuen, die dem Spiel im Early Access eine Chance gegeben haben. Danke, dass ihr auf dieser langen Reise zu uns gehalten habt. Es war eine unglaubliche Erfahrung, die wir sehr zu schätzen wissen werden. Aber das Beste von allem ist, dass wir jetzt ein Spiel haben, das ohne eure Unterstützung nicht da wäre, wo es heute ist. Danke, dass ihr das Vermächtnis am Leben erhalten habt!

Zur Feier des Tages wurde ein neuer animierter Veröffentlichungs-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News ansehen könnt.