Star Trek - Prodigy - Supernova: Neues Spiel auf Convention geleakt

Auf der Star Trek Convention in Chicago wurden bereits vor der offiziellen Ankündigung Werbeplakate gesichtet, die ein neues Spiel zur animierten TV-Serie Star Trek - Prodigy ankündigen. Fotos davon sind natürlich flugs im Netz gelandet, zum Beispiel auf dem Twitter-Account von Trekcore.

Das Spiel wird Star Trek - Prodigy - Supernova heißen und soll bereits in Kürze für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch sowie Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Entwickelt wird es von den Tessera Studios, die zuvor für Intruders - Hide and Seek (im Kurztest, Note 6.5) verantwortlich waren. Herausgebracht wird es von Outright Games, ab Mai 2022 soll es auf dem Youtube-Kanal des Publishers weitere Informationen dazu geben.

Die Serie, auf der das Spiel basiert, ist die erste Kinderserie, die im Star-Trek-Universum spielt, sowie nach Star Trek - Lower Decks die zweite Computeranimationsserie des Franchises. Sie ist seit Oktober 2021 auf dem US-amerikanischen Streamingdienst Paramount+ verfügbar, in Deutschland wurde sie bisher noch nicht veröffentlicht. Die Schauspielerin Kate Mulgrew, die ihre aus Star Trek - Voyager bekannte Rolle Kathryn Janeway synchronisiert, gehört neben den sechs Kindern zur Hauptbesetzung der Serie.