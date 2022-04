PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 11. bis zum 15. April (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Happy Basudei

In diesem Oldschool-Plattformer gewinnt das richtige Timing. Denn nur wenn Du allen herabfallenden Hindernissen ausweichst, wirst Du als Sieger*in des nächsten Levels hervorgehen.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Optimiert für Xbox Series X|S – Dr. Creads Insel sieht vielleicht aus, wie eine Postkarten-Idylle doch hinter der malerischen Fassade brodelt es gewaltig. In diesem knallbunten Metroidvania-Abenteuer begibst Du Dich auf eine rasante Erkundungstour, die Dich in alle Ecken der Insel führt. Erkunde versteckte Dörfer im Dschungel, infiltriere geheime Gefängnisse auf den Klippen, erklimme gefährliche Vulkane oder erforsche verwitterte Tempel.

Limb Hunter

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle eines kaputten Roboters, der achtlos weggeworfen wurde. Doch als Du Dir einen neuen mechanischen Arm anlegst, entsteht in Dir das überwältigende Verlangen, Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Du begibst Dich auf eine Sinnsuche in einer sterbenden, futuristischen Welt – und auf eben diese Welt wirst Du einen entscheidenden Einfluss haben. Du kannst die Menschen retten, oder Du wirst zu ihrem skrupellosen Herrscher. Wofür wirst Du Dich entscheiden?

Hidden Shapes: Animals and Lovely Cats

Lehne Dich zurück und entspanne bei der Lösung dieser wunderschönen, handgezeichneten Puzzles. Dabei bietet Hidden Shapes besonders für Tierfreund*innen viel zu entdecken: Entweder Du knobelst an Rätseln im knuddeligen Katzen-Stil oder Du vertiefst Dich in die anderen abwechslungsreichen Puzzles, die die verschiedensten Tiere zum Thema haben.

9 Clues: The Secret of Serpent Creek

Als paranormaler Privatdetektiv gibt es kein Geheimnis, das sich vor Dir verstecken kann. Nun reist Du auf Bitte einer befreundeten Journalistin in das verschlafene Küstenstädtchen Serpents Creek. Doch als Du ankommst, fehlt von Deiner Freundin jede Spur. In diesem mysteriösen Wimmelbild-Abenteuer warten jedoch noch weit größere Geheimnisse: Schlangen kriechen durch die Straßen, die Bürger*innen scheinen zu schlafwandeln und immer wieder bebt die Erde. Wirst Du die Mysterien lösen und die kleine Küstenstadt retten können?

Battle Kid – Fortress of Peril

Du entdeckst, dass auf Deiner Heimatinsel im Geheimen ein gefährlicher Super-Mech gebaut wird. Doch die Bösewichte haben die Rechnung ohne Dich gemacht! Kurzentschlossen dringst Du in die Hightech-Festung der Schurken ein und kämpfst Dich durch die verschiedenen Sektoren. Auf Deiner Reise sammelst Du nützliche Gegenstände, schaltest die Räume der Festung frei und lernst immer mächtigere Fähigkeiten – bis Du schließlich vor dem Mech selbst stehst!

Flower Shop: Summer in Fairbrook

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle des Studenten Steve, der auf Anweisung seines Vaters den Sommer auf der Farm seines Onkels verbringt. Dort lernst Du das harte Farmleben kennen, findest neue Freund*innen im benachbarten Fairbrook und pflegst alte Familien-Beziehungen. Welchen Ausgang wird Deine Geschichte nehmen? Denn je nachdem, welche Entscheidungen Du im Verlaufe der Handlung triffst, sind bis zu neun verschiedene Enden möglich.

Sally Face

Sally ist ein Junge, der nur über ein prothetisches Gesicht mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Doch der seltsame Junge hat auch eine ungewöhnliche Begabung: Mittels einer altertümlichen Handheld-Konsole kommuniziert Sally mit den Geistern der Toten und lernt ihre Geschichten kennen. Als eine schaurige Mordserie seine Heimatstadt erschüttert, begeben sich Sally und seine drei Freund*innen auf die gefährliche Spurensuche nach den Schuldigen.