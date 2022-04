PM: Trade-In: Sichere Dir Deine Xbox Series S bei GameStop! (Microsoft Xbox Wire)

andere

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pünktlich zu Ostern haben Xbox und GameStop eine besonders schöne Überraschung für Euch: Im Zeitraum vom 8. April bis zum 5. Mai tauschst Du im Rahmen einer Trade-In-Aktion von GameStop Deine gebrauchte Xbox One S (inklusive Zubehör) sowie andere Konsolen gegen ein vergünstigte Xbox Series S ein! Je nach eingetauschter Konsole variiert der zu zahlende Restbetrag – so zahlst Du bei Eintausch einer Xbox One S nur 99,99 Euro* für Deine neue Xbox Series S.

Die Xbox Series S bietet Dir die nächste Generation des Gamings in der kleinsten Xbox aller Zeiten. Dabei musst Du bei der kompakten Konsole auf nichts verzichten: Noch nie waren Spielwelten so dynamisch oder Ladezeiten so schnell. Dank High Dynamic Range (HDR) und DirectX-Raytracing fühlen sich Spielwelten lebendiger an als jemals zuvor. Egal, ob Du nach einem von über hundert Favoriten in der Xbox Game Pass-Bibliothek oder einem von Tausenden abwärtskompatiblen Klassikern suchst, auf der volldigitalen Xbox SeriesS gibt es immer etwas zu spielen.

Deine Spiele, Spielstände und Backups sind zu jedem Zeitpunkt in der Cloud gesichert und flexibel abrufbar. Du profitierst außerdem von der Möglichkeit, kommende Spiele vorab zu installieren – so kannst Du ganz ohne lästige Installationszeiten anfangen zu zocken, wenn das Spiel verfügbar ist.

Mit Xbox Series S profitierst Du von der Performance der nächsten Konsolen-Generation im handlichen Format – das Timing war nie besser!

*Gültig in GameStop-Filialen vom 08.04. – 05.05.2022 oder solange der Vorrat reicht. Abgebildeter Preis gilt nur bei Abgabe einer Xbox One S 500 GB inkl. Zubehör. Abgabe weiterer Konsolen (auch andere Plattformen) möglich. Ankauf nur von voll funktionsfähigen Konsolen inklusive Original-Zubehör (z.B. Controller) und Standardkabel. Kabel können von Dritthersteller sein. Abgabe des Headsets ist nicht erforderlich. Je nach Zustand behalten wir uns eine Verweigerung der Annahme oder die Erhebung einer Gebühr vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Ankaufsbedingungen auf www.gamestop.de/ankaufsbedingungen. Keine Mitnahmegarantie.