Rund sieben Jahre dem Erscheinen des ersten Teils geht die Reise des Geschwisterpaars Miku und Taku in die nächste Runde. Die Erde ist auch inkomplett mit Wasser bedeckt, Schutz vor dem feuchten Nass bieten lediglich die herausragenden Ruinen der abgesoffenen Menschheit. Ein Streitgespräch wie im Check des Vorgängers Submerged kann ich euch mangels Gegenpartes nicht liefern, beim Spielen schlugen in meiner Brust jedoch zwei Herzen.In Submerged – Hidden Dephts verschlägt es die Geschwister Miku und Taku in eine überflutete Stadt. Schnell wird deutlich, dass sie nicht freiwillig hier sind. Zu allem Übel hat eine mysteriöse Plage ein nicht weniger mysteriöses und alles überspannendes, vormals grüne Pflanzengeflecht befallen. Der Beseitigung der schwarzen Plage widmet ihr euch den nächsten Stunden.Die Hintergrundgeschichte erschließt ihr euch durch das Einsammeln von Tagebuchseiten, welche ihr bei der Erkundung der Welt entdeckt. Hierfür steht euch ein kleines motorbetriebenes Boot zur Verfügung, mit dem ihr zu den aus dem Wasser ragenden Gebäuden schippert. Die Geschichte der Welt sowie der Geschwister wird in comic-ähnlichen Zeichnungen und mit kurzen Zwischensequenzen visualisiert. Miku und Taku sprechen dabei selten und wenig miteinander – die Worte, die sie wechseln, stammen zudem aus einer unverständlichen Fantasiesprache. Die Art der Erzählung bleibt dabei durchgängig unaufgeregt und erzeugt eine intime Nähe zu Miku und Taku.Um in der Story voranzuschreiten, bereist ihr insgesamt neun monumentale Gebäude und befreit sie von der mysteriösen Plage, indem ihr einen Samen zurück zur Mutterpflanze bringt. Den Samen müsst ihr in den Gebäuden erstmal finden, einen direkten und leichten Weg per Treppe gibt es in den Ruinen jedoch nicht mehr. Bei eurer Suche erklimmt ihr stattdessen Vorsprünge, Abflussrohre und Leitern, hüpft über Pfähle, klammert euch an Ranken oder nutzt Seilrutschen.Freiheiten lässt euch das Spiel bei der Erkundung nicht, Nathan Drake lässt grüßen: Die Interaktionspunkte und Routen sind vorgegeben. In einigen, und vor allem in den komplexeren, Gebäuden betätigt ihr gelegentlich zuerst einen Schalter, um eine Schleuse zu öffnen oder bringt eine Kugel zu einer Druckplatte, damit sich eine Brücke senkt. Zwar sind die Wege zu dem Samen oder den optionalen Sammelgegenständen nicht immer auf Anhieb zu erkennen, spielerisch herausfordernd wird die Kraxelei jedoch nie.Neben der behutsamen Art wie Submerged – Hidden Dephts seine Geschichte erzählt, ist die Architektur und Optik der „Waterworld“ einer der Pluspunkte des Titels. Bei euren Fahrten durch die Wasserlandschaft beeindrucken die Überreste der ehemaligen Zivilisation. Beschädigte Großbauten, Denkmäler und Hochhaus-Ruinen ragen aus dem Wasser, alle verwittert und grünbewachsen. Aber auch die zu erklimmenden Story-Gebäude sind optisch abwechslungsreiche Orte. Sie sind zwar unbelebt, aber auf Zeugnisse einer vergangenen Kultur und früheren Lebens stoßt ihr in ihnen zuhauf.Daneben bietet die Spielwelt optionalen Sammelkram, wie zum Beispiel die Boost-Verbesserung für euer Boot, die Bergung von Relikten und das Aufspüren der Schemen ausgestorbener Tierarten, der sich nebenbei abfrühstücken lässt.Ich habe Submerged – Hidden Dephts auf einer Playstation 4 Pro durchgespielt. Empfehlen kann ich den Titel für die Last-Gen-Konsole jedoch nicht! Während des Spielverlaufs kam es regelmäßig zu störenden Rucklern, besonders heftig auf dem Wasser bei Highspeed. Gefühlt läuft der Titel nie richtig flüssig. Auch kommt es zu gelegentlichen Pop-ins, wobei ich diese eher als unbedeutende Randerscheinung wahrnahm.Ich komme auf die zwei Herzen zurück: Die offene Welt von Submerged – Hidden Dephts finde ich großartig. Sie ist (bis auf wenige Ausnahmen) wunderschön und detailliert, sie bietet mir genau die richtige Größe, um für einige Stunden in eine andere, gewaltfreie Realität abzutauchen. Sie ist fiktional und geheimnisvoll, trotzdem fühlte ich mich in ihr heimisch. Es hat mir Spaß gemacht, sie mit dem Boot zu bereisen. Mit dem Erklimmen der Story-Gebäude erfülle ich zudem eine wichtige Mission, schließlich vertreiben die sympathischen Geschwister eine Plage aus den Ruinen und gewinnen eine neue Heimat.Aber es gibt auch eine andere Sichtweise: Die Welt in Submerged – Hidden Dephts bietet mir keine echten Spiel-Räume und auch die optionalen Aufgaben werden schnell zur Routine. Spielerisch kocht der Titel auf Sparflamme und fordert letztlich nur meinen Fleiß und meine Ausdauer, die vorgegebenen Pfade abzuarbeiten. Und so schön die Inszenierung auch ist, verliert sie sich häufig im Kitsch und erzählt eine Geschichte, die auf mich arg konstruiert und im Ganzen nicht schlüssig wirkt.