Destiny: Hinweise auf Pläne für Serien-Adaption

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Destiny 2 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Destiny 2 ab 6,00 € bei Amazon.de kaufen.

In jüngerer Vergangenheit häufen sich die Pläne für Serien zu populären Videospielen. The Witcher und Castlevania wurden zum Erfolg für Netflix, HBO arbeitet an der Adaption von The Last of Us, kürzlich angelaufen ist die Halo-Serie, dazu kommen Anzeichen auf Umsetzungen zu Blockbustern wie God of War.

Der im Januar dieses Jahres von Playstation übernommene Entwickler Bungie gab schon bekannt, das Universum des Loot-Shooters auf andere Medien ausdehnen zu wollen und heuerte Derick Tsai Anfang 2022 als Head of Development - Destiny Universe Transmedia an, der zuvor unter anderem animierte Kurzfilme bei Riot Games betreute. Nun ist in den Job-Ausschreibungen auf der Homepage von Bungie eine offene Stelle für einen Senior Producer - Linear Media aufgetaucht. Dabei wird bei den erforderlichen Qualifikationen unter anderem "Erfahrung mit Lizenzprodukten, und/oder Animationen, Entwicklung von geskripteten TV-Produktionen" aufgeführt.

Das heißt indes zunächst nur, dass Bungie seinerseits eventuell Pläne für eine Serienumsetzung anschieben will und dafür Partner sucht. Der Vorteil von Bungie dabei ist, nun in den Playstation-Kosmos eingebunden zu sein, zu dem auch die Produktionsfirma Playstation Productions gehört, die unter anderem schon bei The Last of Us von HBO und dem Uncharted-Film zuständig ist.