Age of Empires 4: Umfangreiches Update mit Mod-Tools veröffentlicht

Microsoft und Relic Entertainment haben das erste große Update für Age of Empires 4 (im Test, Note: 8.0) veröffentlicht. Seit Release Ende Oktober letzten Jahres gab es schon einige kleinere, die sich aber auf Bugfixes und Verbesserungen an der Balance beschränkten.

Highlight des kostenlosen Updates ist die erste Version des sogenannten Content-Editors, offiziell noch als Beta ausgewiesen. Dieser ist der zentrale Ort für alle spielergemachten Veränderungen am Spiel. Karten können im grafischen Editor gestaltet werden oder ihr lasst sie durch Skripte in der Programmiersprache Lua prozedural generieren. Auf Basis eines gewissen Regelsets, von euch definiert, erstellt das Spiel sie bei jedem Start neu. Tuning Packs enthalten kleinere Änderungen am Gameplay, in einem Beispiel werden die Wölfe im Spiel deutlich gefährlicher. Die Packs lassen sich miteinander und mit den großen Spielmodi kombinieren, welche ebenfalls per Editor erstellt werden können. Ein offizielles Beispiel ist Royal Rumble, eine Variante des beliebten Modus Königsmord aus den Vorgängern.

Am 13. April 2022, eine Woche nach dem großen Update, startet die erste Saison, in der Spieler in der Rangliste um Platzierungen und kosmetische Belohnungen kämpfen. Für weniger kompetitiv veranlagte Kommandeure gibt es eine Reihe weiterer Challenges, es winken ebenfalls kosmetische Aufwertungen für das Spielerprofil. Allen ist gemein, dass sie sich nur während der dreimonatigen Saison erspielen lassen.

Weitere Neuerungen sind mehr Optionen, die Hotkeys neu zu belegen, und Quality-of-Life-Features wie die globale Bauanzeige. Auch halten neue Maps in den Kartenpool einzug, darunter das beliebte, weil höchst zufällige, MegaRandom.

Für die nähere Zukunft haben die Entwickler von Relic Entertainment weitere Updates versprochen. Jeden Monat wollen sie ein kleineres Update mit Bugfixes und Verbesserungen der Balance veröffentlichen. Alle drei Monate, und damit getaktet zu den Saisonen, soll ein großes Update mit neuen Features erscheinen. Für das nächste sind ein Map-Vote-System und mehr Freiheiten bei der Belegung der Tastatur und Maus angekündigt.