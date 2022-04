Chinatown Detective Agency: Launch des Cybernoir-Adventures

PC Switch XOne MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zum heute releasten Chinatown Detective Agency von Entwickler General Interactive wurde vom Publisher Humble Games der übliche Launch-Trailer veröffentlicht. Das unter diesem Newstext nachfolgende Video zeigt euch neben der markanten Retro-Optik unter anderem eine Auswahl an Gameplay-Szenen und stellt euch auch einige der wichtigen Protagonisten aus dem "Cybernoir"-Point & Click-Titel vor.

Das mittels Kickstarter finanzierte Krimi-Adventure wirft euch in die Rolle der weiblichen Ex-Polizistin Amira Darma, die jetzt als Privatdetektivin in einem Chinatown der Zukunft in Singapur agiert. Während ihr versucht, knifflige Mandanten-Fälle (auch mittels Real-Welt-Recherche) zu lösen, wird es euch an über 30 Schauplätze der futuristischen Welt verschlagen, die mittels animierter, stylischer Pixel-Optik entsprechend visualisiert werden. Die Indie- Entwickler wurden durch die frühen, klassischen Detektiv-Spiele der Carmen Sandiego-Reihe maßgeblich inspiriert.

Chinatown Detective Agency steht ab sofort auf Steam, Humble und GOG.com für PC, MacOS sowie für die Nintendo Switch und Xbox One auf den entsprechenden Marktplätzen zum Kauf zur Verfügung (und ist direkt zum Launch auch in Microsofts GamePass enthalten).